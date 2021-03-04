В Житомире водитель авто насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии

4 марта в Житомире на улице Покровской произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель легковушки сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
Об этом сообщает издание Житомир инфо
со ссылкой на свидетеля происшествия. Житомирянка Екатерина уточнила, что ДТП произошло возле здания, где расположен медицинский центр «Асклепий».
В пресс-службе патрульной полиции Житомирской области подтвердили информацию о дорожно-транспортном происшествии, и отметили, что пешеход от полученных травм погиб.
«В 12:36 заявительница сообщила о ДТП на улице Покровской, 20. По ее словам автомобиль сбил женщину и уехал в сторону улицы Грушевского. На место происшествия выехал экипаж. Известно, что женщина-пешеход не выжила»
, – рассказала пресс-офицер управления патрульной полиции Татьяна Носадчук.
Она добавила, что движение транспорта по улице Покровской затруднено.
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