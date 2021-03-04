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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 4 » 13:16:13

В Житомире водитель авто насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии

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В Житомире водитель авто насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии

 4 марта в Житомире на улице Покровской произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель легковушки сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает издание Житомир инфо со ссылкой на свидетеля происшествия. Житомирянка Екатерина уточнила, что ДТП произошло возле здания, где расположен медицинский центр «Асклепий».

В пресс-службе патрульной полиции Житомирской области подтвердили информацию о дорожно-транспортном происшествии, и отметили, что пешеход от полученных травм погиб.

«В 12:36 заявительница сообщила о ДТП на улице Покровской, 20. По ее словам автомобиль сбил женщину и уехал в сторону улицы Грушевского. На место происшествия выехал экипаж. Известно, что женщина-пешеход не выжила», – рассказала пресс-офицер управления патрульной полиции Татьяна Носадчук.

Она добавила, что движение транспорта по улице Покровской затруднено.

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Тэги: Житомир, дтп
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