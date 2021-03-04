Смертельное ДТП в Житомире. Полиция нашла машину: выясняют, кто был за рулем в момент аварии

В Житомире спустя полтора часа разыскали автомобиль, на котором насмерть сбили женщину в центре города. Сейчас полицейские выясняют, кто был за рулем в момент смертельной аварии.
Об этом в соцсети сообщила руководитель отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.
"Автомобиль, сбивший женщину, как и его владельца, полицейские установили и нашли уже через полтора часа с момента ДТП. Сейчас полицейские устанавливают водителя транспортного средства в момент ДТП", - сказала Ващенко.
Напомним, 4 марта около 12:30 в Житомире водитель легковушки сбил женщину с двумя собачками и скрылся с места аварии. ДТП произошло на улице Покровской
рядом с перекрестком с улицей Бандеры. К сожалению, от полученных трав женщина погибла.
Фото: Роман Кравчук