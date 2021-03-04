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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 4 » 15:19:55

Смертельное ДТП в Житомире. Полиция нашла машину: выясняют, кто был за рулем в момент аварии

Сегодня, 15:32:32 1908 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Смертельное ДТП в Житомире. Полиция нашла машину: выясняют, кто был за рулем в момент аварии

 В Житомире спустя полтора часа разыскали автомобиль, на котором насмерть сбили женщину в центре города. Сейчас полицейские выясняют, кто был за рулем в момент смертельной аварии.

Об этом в соцсети сообщила руководитель отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.
 

"Автомобиль, сбивший женщину, как и его владельца, полицейские установили и нашли уже через полтора часа с момента ДТП. Сейчас полицейские устанавливают водителя транспортного средства в момент ДТП", - сказала Ващенко.




Напомним, 4 марта около 12:30 в Житомире водитель легковушки сбил женщину с двумя собачками и скрылся с места аварии. ДТП произошло на улице Покровской рядом с перекрестком с улицей Бандеры. К сожалению, от полученных трав женщина погибла.





Фото: Роман Кравчук
Тэги: дтп, полиция, Житомир
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Комментариев: 4
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 16:51:58, Сегодня [Материал]

Жах якійсь на вулиях міста...! От навіщо поприбирали ті заборчики металеві що були напроти всіх шкіл та дитячих садків що росташовувались біля доріг? Де які згнили вже. а де які були ще в гарному стані, але не поставили назад нічого. Абсолютна більшість людей що переходять у невстановленому місці через метровий забор не полізли би. Тут взагалі на пішохідному переході забрали 3 життя 　 - то все від безкарності, бо спочатку не штрафують за парковку на тротуарах, потім на переходах, потім за перевищення швидкості і де які індівідууми роблять висновок що можна порушувати все!
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 18:28:10, Сегодня [Материал]

...и не штрафуют по-драконовски за переход в неположенном месте, потому пешеходам на ПДД насрать. Собачек вот жалко, а дама сама виновата. Если бы на " зебре" - тогда вопросов нет, водила мудак.
Живу_на_Восточной
3 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 18:50:45, Сегодня [Материал]

так ніби вона і переходила по зебрі, песики лежать біля переходу, а її відкинуло далі, ще й половина тіла на зустрічці опинилася.

Жах якийсь.
melan
4 melan (melan)   • 18:57:01, Сегодня [Материал]

что то не пишут модель авто. видать опять какой то местный барон Мюнхаузен или депутатишка
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