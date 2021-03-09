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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Март » 9 » 08:00:34

«Все горожане будут рваться в деревню» - Зеленский заявил о запуске нового проекта

Сегодня, 22:39:34 114 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Все горожане будут рваться в деревню» - Зеленский заявил о запуске нового проекта

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал изменить жизнь в украинских селах. О том, что по инициативе главы государства будет запущен новый проект, который поспособствует развитию сел в Украине, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Предполагается, что в рамках программы "Новое село" населенные пункты в сельской местности, будут реформированы по примеру подобных зон, уже существующих в Новотроицком и Счастье. В селах будут созданы особые сервисные пространства, имеющие название "Центры притяжения", в которых будут размещаться:

  • медицинские центры,
  • пожарные пункты,
  • магазины,
  • отделения национальной полиции,
  • аптеки (работающие по программе "Доступные лекарства"),
  • отделения почтовой связи
  • Центры предоставления административных услуг.


По периметру таких зон будут расположены беговые и велодорожки с современным освещением, развлекательные центры, детские площадки, спортивные комплексы и даже кинозалы.

Украинское село. Фото

К реализации этого проекта будут привлекать представителей частного бизнеса, так как такие действия позволят не тратить средства, заложенные в Государственном бюджете. Помимо облагораживания территории сел, также будут реализованы образовательные программы, предусматривающие оснащение местных образовательных учреждений современной компьютерной техникой.

Всего же планируется запустить около 1 000 таких программ по всей Украине. За каждым из проектов государство закрепит отдельного модератора, который проведет конкурсы для частных инвесторов, пожелавших принять участие в реализации президентской инициативы "Новое село".

Впрочем, по словам Владимира Зеленского, в правительстве не остановятся только на улучшении условий жизни в украинских селах. В проект "Новое село" включили и условия, помогающие в развитии животноводства, что позволит насытить внутренний украинский рынок, и остановит рост цен на мясомолочную продукцию.

Тэги: село, Зеленский
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