«Все горожане будут рваться в деревню» - Зеленский заявил о запуске нового проекта

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал изменить жизнь в украинских селах. О том, что по инициативе главы государства будет запущен новый проект, который поспособствует развитию сел в Украине, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Предполагается, что в рамках программы "Новое село" населенные пункты в сельской местности, будут реформированы по примеру подобных зон, уже существующих в Новотроицком и Счастье. В селах будут созданы особые сервисные пространства, имеющие название "Центры притяжения", в которых будут размещаться:

медицинские центры,

пожарные пункты,

магазины,

отделения национальной полиции,

аптеки (работающие по программе "Доступные лекарства"),

отделения почтовой связи

Центры предоставления административных услуг.



По периметру таких зон будут расположены беговые и велодорожки с современным освещением, развлекательные центры, детские площадки, спортивные комплексы и даже кинозалы.

К реализации этого проекта будут привлекать представителей частного бизнеса, так как такие действия позволят не тратить средства, заложенные в Государственном бюджете. Помимо облагораживания территории сел, также будут реализованы образовательные программы, предусматривающие оснащение местных образовательных учреждений современной компьютерной техникой.

Всего же планируется запустить около 1 000 таких программ по всей Украине. За каждым из проектов государство закрепит отдельного модератора, который проведет конкурсы для частных инвесторов, пожелавших принять участие в реализации президентской инициативы "Новое село".

Впрочем, по словам Владимира Зеленского, в правительстве не остановятся только на улучшении условий жизни в украинских селах. В проект "Новое село" включили и условия, помогающие в развитии животноводства, что позволит насытить внутренний украинский рынок, и остановит рост цен на мясомолочную продукцию.