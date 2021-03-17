«Удачно» сократил дорогу: спасатели вытащили мужчину, провалившегося под лед

В пгт Черняхов Житомирской области мужчина решил сократить путь и пройти через водоем, однако провалился под лед. Так как лед уже слишком тонкий, никто из очевидцев самостоятельно не решился идти на помощь. На место происшествия вызвали спасателей.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Управлении Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"Спасатели, прибывшие к месту вызова установили, что на замерзшем водоеме в 130 м от берега, в проломе находится человек. Один из бойцов ГСЧС со спасательной веревкой ползком отправился на спасение утопающего. С берега его страховали коллеги. Утопающий держался в проломе за край льдины и уже изрядно дрожал от холода. Спасатель схватил испуганного человека, поднял из пролома и обвязал веревкой. После чего, они уже вместе ползком вернулись на берег", – рассказывают спасатели.
На берегу бойцы ГСЧС сняли с спасенного мокрую одежду и обернули в свои боевки. Вызванные медики оказали первую помощь и госпитализировали мужчину в больницу.
По словам спасенного, он хотел сократить путь через водоем, перейдя его по льду. Несколько раз подобная попытка была удачной, но в этот раз едва не стоила ему жизни.