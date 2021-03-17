«Удачно» сократил дорогу: спасатели вытащили мужчину, провалившегося под лед

"Спасатели, прибывшие к месту вызова установили, что на замерзшем водоеме в 130 м от берега, в проломе находится человек. Один из бойцов ГСЧС со спасательной веревкой ползком отправился на спасение утопающего. С берега его страховали коллеги. Утопающий держался в проломе за край льдины и уже изрядно дрожал от холода. Спасатель схватил испуганного человека, поднял из пролома и обвязал веревкой. После чего, они уже вместе ползком вернулись на берег", – рассказывают спасатели.