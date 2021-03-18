Собрала деньги и исчезла: турагент обманула десяток туристов из Житомира

В Житомире люди купили путевки у турагента, но поехать в путешествия так и не смогли. Женщина, которая оформляла сделки, сначала переносила поездки якобы из-за пандемии, потом обещала вернуть деньги, а сейчас вообще исчезла.
В полицию обратилось уже 11 пострадавших и, по мнению следователей, их количество может возрасти, информирует ТСН
.
Путешествие в теплую Доминикану должно было стать подарком на день рождения Маргариты. Покупать тур пришли к агенту, из которой осенью летать в Турцию. Заплатили аванс, получили квитанцию.
«Сумма 33500 проплачена — это 55 процентов и оставалась еще зафиксирована в долларах. Тысяча долларов. Печать есть, сумма оплаты есть», — говорит туристка Маргарита Совенко.
Впрочем, несмотря на предоплату агент не раз отмечала о сложностях, которые возникают из-за пандемии.
«Она нас постоянно готовила к тому, что может не собраться рейс, могут поболеть люди, может еще что-то, только "не волнуйтесь все будет хорошо"»
, — рассказывает Маргарита.
Наконец, через авиакомпанию Маргарита узнала, что в день путешествия даже рейса такого нет. Похожая история и у Натальи, которая собралась с семьей в Египет. Сначала путешествие за 43000 гривен перенесли, якобы из-за локдауна. А потом турагент вообще перестала выходить на связь.
Офис турагента был в торговом центре, но теперь он пуст. Женщина уволила помощницу, не выплатив ей денег, а потом съехала.
Когда обманутые обратились в полицию, выяснилось, что таких как они — 11.
«Проводятся все необходимые меры для проверки и собрания доказательной базы. Согласно этой статье — мошенничество совершенное повторно, влечет за собой от штрафа в 68 тысяч гривен до лишения свободы до 3 лет», — говорит пресс-секретарь Житомирского отдела полиции Марина Витвицкая.
Полиция уже нашла женщину и теперь выясняет точное количество обманутых. Впрочем, доказать в суде дело не так то и легко, говорит адвокат Владимир Васильченко. Ведь квитанции, которые получили туристы отдав деньги, не являются юридическим документом. Поэтому советует документировать соглашение иначе.
«Самому клиенту платить деньги через банк, в котором указать наименование платежа, и за какие туристические услуги. Потому что квитанции — они ничем не предусмотрены, это доверие клиента к турагенту», — объясняет адвокат Владимир Васильчук.
Кроме того стоит проверить перевел ли турагент ваши деньги туроператору. Сделать это можно по номеру заявки, указаному в договоре.
«По этой заявке он может поинтересоваться, проводилась ли оплата, или нет»
, — добавляет адвокат.
Юристы советуют быть внимательными, ведь похожие истории случаются не впервые. 8 лет назад в Житомире турагент обманула несколько сотен туристов почти. Дело тогда довели до суда и женщину приговорили к 6 годам лишения свободы
. Деньги обманутым она вернула частично.