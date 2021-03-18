Газ «під ключ»: комплексна послуга від АТ «Житомиргаз» для тих, хто прагне заощадити час та гроші

Кожен з нас хоче мати тепло і гарячу воду щодня. Безперебійно, незалежно від пори року. Обираючи джерело постачання енергії, більшість зупиняється на природному газі. Адже, блакитне паливо зручне, надійне, екологічне та ефективне. Приєднання до газової мережі – доступне усім, втім складний технологічний процес все ж варто довірити фахівцям.
Про унікальну послуги «під ключ» оператора ГРМ, та механізм приєднання нових споживачів до газових мереж розповідає директор з капітального будівництва АТ «Житомиргаз» Олександр Степанець.
Олександре Петровичу, розкажіть детальніше про послугу «під ключ», в чому її унікальність та що включає дана пропозиція?
Вже сама назва досить промовиста, усі процеси, які пов’язані із приєднанням нового споживача до газових мереж та виконанням робіт з газифікації виконуються комплексно. Тобто, клієнту надається вичерпна інформація щодо типу підключення та проводиться підбір необхідного газового обладнання. Також повідомляється про усі необхідні етапи та робочі процеси, відповідно до термінів їх виконання. Серед переваг послуги «під ключ»: синхронність виконання усіх процесів, експертний супровід, якісні матеріали, індивідуальний підхід та гнучкість у роботі. Усе це не лише дозволить суттєво заощадити клієнту час, а й раціонально розподілити кошти під час газифікації об’єкта.
Куди потрібно звернутися для замовлення послуги приєднання до газових мереж?
Якщо вам потрібно газифікувати будинок чи підприємство, збудувати внутрішньо-будинкові мережі та підібрати обладнання для опалення, то необхідно звернутися до Клієнтського простору 104 ua. Написати заяву у персонального менеджера, який надалі контролюватиме усі етапи підключення і навіть допоможе підібрати газове обладнання. Окрім заяви, потрібно надати пакет документів.
Після збору усього пакету документів, робота за фахівцями АТ «Житомиргаз»: розробка проекту, кошторис, графік робіт та їх вчасне виконання.
Чи відчуваєте конкуренцію на ринку та чому саме АТ «Житомиргазу» варто довірити газифікацію власної домівки?
Більш як пів сторіччя наша компанія працює з газовими мережами. АТ «Житомиргаз» залишається беззаперечним лідером у наданні ліцензованої послуги з газифікації та ексклюзивному наданні послуги приєднання до газорозподільної системи. Конкуренцію у даній галуза скласти важко, адже тут необхідний досвід, експертність, фаховість, а знайти кваліфікованих працівників, які виконають роботи у відповідності до норм будівництва, та ще й нестимуть відповідальність, дуже непросто.
Досвід фахівців АТ «Житомиргазу» у поєднанні з новітніми технологіями, дозволяють виконувати роботи будь-якого рівня складності. Працівники компанії, які будують газові мережі, щомісяця проходять атестацію у спеціалізованих лабораторіях. Наприклад, газозварювальники щомісяця здають зразок зварених деталей. Далі зразки передаються на експертизу і проходять випробування. Усі співробітники, задіяні у будівництві газових мереж, підтверджують свою кваліфікацію щомісяця, адже газ не пробачає помилок.
Як швидко можна приєднатися до газових мереж та яка вартість газифікації?
Для початку варто сказати, що існує два типи приєднання до газових мереж.
Якщо потужність газоспоживання не перевищує 16 куб.м/год., а відстань до місця приєднання по прямій лінії не перевищує 25 метрів у сільській та 10 метрів у міській місцевості – тоді можна скористатись послугою стандартного приєднання. Строк такого приєднання - до 90 днів, вартість фіксована, її визначено постановою НКРЕКП.
Якщо маємо інші параметри - в такому випадку підійде нестандартне приєднання. Строк і вартість тут будуть визначатися індивідуально, залежно від технічних умов реалізації проекту. Підключення об`єкта замовника до газових мереж складається з двох етапів: будівництва зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання.
Однак, вкотре зауважу, що не залежно від типу приєднання, послуга «під ключ» забезпечить синхронне виконання всіх робіт: проектування, зовнішнє і внутрішнє підключення, експертний супровід, індивідуальний підбір і встановлення газового обладнання, гарантійне та технічне обслуговування.
Пресслужба АТ «Житомиргаз»