Житомирская ОГА, несмотря на «красную» зону, устроила награждение учителей. ФОТО

В Житомире 19 марта, несмотря на "красную" зону и строгие карантинные ограничения, состоялось награждение победителей конкурса "Учитель года 2021". Информация об этом размещена на сайте облгосадминистрации.
В мероприятии приняли участие председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, начальник Управления образования и науки ОГА Людмила Колесник, а также в онлайн-режиме председатели территориальных громад и руководители местных органов управления образованием.
К участию в конкурсе были допущены 45 победителей зональных туров. Победителями регионального тура в разных номинациях стали:
- "Украинский язык и литература" - Баранова Лилия Николаевна, учитель Лицея № 2 г. Житомира;
- "Трудовое обучение" - Выговская Алла Станиславовна, учитель Полесского лицея Ушомирского сельского совета;
- "Математика" - Яценко Наталья Станиславовна, учитель Хажинской общеобразовательной школы I-III ступеней Семеновского сельского совета;
- "Руководитель учреждения образования" - Позняков Павел Николаевич, директор Лицея № 25 г. Житомира.
Победителей наградили дипломами и денежными премиями. Именно они будут представлять Житомирскую область на третьем (заключительном) туре Всеукраинского конкурса "Учитель года - 2021", который пройдет с 1 апреля в дистанционном режиме.
Напомним, в "красной" карантинной зоне запрещено проведение всех массовых
(культурных, развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий.
Фото: ОГА