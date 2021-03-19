Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 19.03.2021    18:11:54
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Март » 19 » 15:54:19

Житомирская ОГА, несмотря на «красную» зону, устроила награждение учителей. ФОТО

Сегодня, 16:15:19 375 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирская ОГА, несмотря на «красную» зону, устроила награждение учителей. ФОТО

 В Житомире 19 марта, несмотря на "красную" зону и строгие карантинные ограничения, состоялось награждение победителей конкурса "Учитель года 2021". Информация об этом размещена на сайте облгосадминистрации.

В мероприятии приняли участие председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, начальник Управления образования и науки ОГА Людмила Колесник, а также в онлайн-режиме председатели территориальных громад и руководители местных органов управления образованием.

К участию в конкурсе были допущены 45 победителей зональных туров. Победителями регионального тура в разных номинациях стали:
 
  • "Украинский язык и литература" - Баранова Лилия Николаевна, учитель Лицея № 2 г. Житомира;
  • "Трудовое обучение" - Выговская Алла Станиславовна, учитель Полесского лицея Ушомирского сельского совета;
  • "Математика" - Яценко Наталья Станиславовна, учитель Хажинской общеобразовательной школы I-III ступеней Семеновского сельского совета;
  • "Руководитель учреждения образования" - Позняков Павел Николаевич, директор Лицея № 25 г. Житомира.

Победителей наградили дипломами и денежными премиями. Именно они будут представлять Житомирскую область на третьем (заключительном) туре Всеукраинского конкурса "Учитель года - 2021", который пройдет с 1 апреля в дистанционном режиме.

Напомним, в "красной" карантинной зоне запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий.
 


Фото: ОГА
Тэги: Житомир, красная зона, Награждение, учитель года
Новости партнеров
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:32:31, Сегодня [Материал]

Власть города Житомира уничтожает бизнес в городе, а посмотрите как к городскому бизнесу относится Кличко https://vechirniy.kyiv.ua/news/50733/ снял месные налоги и аренду коммунального имущества с городского бизнеса. А наши чиновники города выписали себе премии по 120 тысяч и улетели в январе на море купатся. Верните Мои деньги.!
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:38:23, Сегодня [Материал]

Наши ФОПЫ какие-то странные потребовали -потребовали что-то странное и ушли.. Почему Годованый руководитель этих ФОПОВ не требует снятия налогов? И Заяц не требует, и Андрей не требует. А почему?.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus