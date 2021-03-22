Ушел из дома и не вернулся: на Житомирщине четвертые сутки ищут пропавшего юношу

Четвертый день продолжаются поиски в окрестностях города Радомышль 17-летнего Ивана Мыслывого. Юноша 18 марта около 20:00 ушел из дома и не вернулся.
Полицейские выяснили, что последний раз Ивана видели его друзья после полуночи недалеко от места проживания, однако домой он так и не дошел.
Сейчас правоохранители, спасатели, местные жители прочесывают территорию. Осматривают прибрежную полосу реки Мика, камышовые заросли, заброшенные хаты и кустарники, откачивают воду из копанок.
Приметы Ивана
Рост 180 см, худощавого телосложения, был одет в черную куртку пуховик с логотипом Nike (как на фото ниже), черные спортивные штаны Adidas, темно синие кроссовки Adidas и светло-синюю кепку Kappa.
Все, кто видел парня после указанного времени и возможно знает его местонахождение, сообщайте по тел. 102 или 0995295994; 0976032242
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