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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 22 » 11:35:42

Ушел из дома и не вернулся: на Житомирщине четвертые сутки ищут пропавшего юношу

Сегодня, 11:42:42 741 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ушел из дома и не вернулся: на Житомирщине четвертые сутки ищут пропавшего юношу

 Четвертый день продолжаются поиски в окрестностях города Радомышль 17-летнего Ивана Мыслывого. Юноша 18 марта около 20:00 ушел из дома и не вернулся.

Полицейские выяснили, что последний раз Ивана видели его друзья после полуночи недалеко от места проживания, однако домой он так и не дошел.

Сейчас правоохранители, спасатели, местные жители прочесывают территорию. Осматривают прибрежную полосу реки Мика, камышовые заросли, заброшенные хаты и кустарники, откачивают воду из копанок.
 

Приметы Ивана


Рост 180 см, худощавого телосложения, был одет в черную куртку пуховик с логотипом Nike (как на фото ниже), черные спортивные штаны Adidas, темно синие кроссовки Adidas и светло-синюю кепку Kappa.

Все, кто видел парня после указанного времени и возможно знает его местонахождение, сообщайте по тел. 102 или 0995295994; 0976032242

 


Тэги: пропал человек, розыск, Радомышль
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