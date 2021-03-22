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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 22 » 14:12:23

Водолазы нашли тело пропавшего на Житомирщине 17-летнего парня

Сегодня, 14:19:23 757 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водолазы нашли тело пропавшего на Житомирщине 17-летнего парня

 В Житомирской области завершили поиски 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля. Днем 22 марта его тело нашли в камышах в пруду.

Об этом сообщили на странице полиции Житомирской области в Facebook.

"Парня нашли, но, к сожалению, мертвым. Помогли водолазы областной аварийно-спасательной службы, которые обследовали прибрежную полосу воды. Тело юноши находилось в камышах и визуально с берега его заметить было невозможно", – сообщили в полиции. 

Напомним, 17-летнего Ивана Мыслывого в последний раз видели живым его друзья ночью 19 марта.

Тэги: Радомышль, розыск, пропал человек
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