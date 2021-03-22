Водолазы нашли тело пропавшего на Житомирщине 17-летнего парня

В Житомирской области завершили поиски 17-летнего Ивана Мыслывого из Радомышля. Днем 22 марта его тело нашли в камышах в пруду.
Об этом сообщили на странице полиции Житомирской области в Facebook
.
"Парня нашли, но, к сожалению, мертвым. Помогли водолазы областной аварийно-спасательной службы, которые обследовали прибрежную полосу воды. Тело юноши находилось в камышах и визуально с берега его заметить было невозможно"
, – сообщили в полиции.
Напомним, 17-летнего Ивана Мыслывого в последний раз видели живым его друзья ночью 19 марта
.