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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 22 » 12:11:11

На Житомирщине компания молодежи попала в жуткое ДТП: двое парней и 16-летняя девушка погибли

Сегодня, 12:12:11 1456 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине компания молодежи попала в жуткое ДТП: двое парней и 16-летняя девушка погибли

 Ночью 22 марта в городе Коростышев легковой автомобиль Volkswagen на большой скорости влетел в припаркованную фуру. В результате ДТП погибли двое парней и 16-летняя девушка.

"Около 1:00 ночи 22 марта водитель автомобиля Volkswagen Passat, 20-летний местный житель, двигаясь по ул. Киевской в ​​г. Коростышев на значительной скорости, пытался осуществить опережение попутного автомобиля Chevrolet Aveo по правой полосе движения. После бокового столкновения с ним неуправляемый Volkswagen вынесло к отбойнику, где легковушка влетела под автопоезд DAF с полуприцепом", – сообщили "Журналу Житомира" в полиции.

В результате указанного дорожно-транспортного происшествия погибли водитель Volkswagen и двое его пассажиров: 21-летний мужчина и 16-летняя девушка, все жители г. Коростышев.

Третьего 21-летнего пассажира этой же машины с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
 

"У травмированного мужчины по результатам медицинского обследования зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле. Определение состояния, в котором находились погибшие водитель и пассажиры Volkswagen, сейчас продолжается", – отметил начальник ГУ Нацполиции Житомирской области Юрий Олейник.


Другие участники ДТП, водитель и пассажир Chevrolet и водитель грузовика, предварительно, не пострадали. Их автомобили получили механические повреждения.

Тэги: полиция, Коростышев, дтп
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Комментариев: 4
FED8
1 FED8 (FED8)   • 12:50:35, Сегодня [Материал]

В этой аварии и смерти детей скорее виноват водитель Авео . Он же видел что его обгоняют справа , впереди на обочине фура и VW не впишется . Нужно было притормозить и пропустить , а не давить на газ . Сколько людей в стране погибает из-за неуступчивости водителей . Особенно при обгоне
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:05:34, Сегодня [Материал]

там островок смерти перед авео был, он его и пытался объехать, а в правое зеркало у нас смотреть не принято.
а вообще фото не соответствуют тексту, подождём реального описания событий....
Karab
4 Сергей (Karab)   • 14:33:48, Сегодня [Материал]

есть видео с камер, Ваг летел с сумасшедшей скоростью+алкоголка+островок = печальный итог
melan
3 melan (melan)   • 13:20:55, Сегодня [Материал]

думаю что причина алкоголь.
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