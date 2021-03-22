На Житомирщине компания молодежи попала в жуткое ДТП: двое парней и 16-летняя девушка погибли

Ночью 22 марта в городе Коростышев легковой автомобиль Volkswagen на большой скорости влетел в припаркованную фуру. В результате ДТП погибли двое парней и 16-летняя девушка.
"Около 1:00 ночи 22 марта водитель автомобиля Volkswagen Passat, 20-летний местный житель, двигаясь по ул. Киевской в г. Коростышев на значительной скорости, пытался осуществить опережение попутного автомобиля Chevrolet Aveo по правой полосе движения. После бокового столкновения с ним неуправляемый Volkswagen вынесло к отбойнику, где легковушка влетела под автопоезд DAF с полуприцепом"
, – сообщили "Журналу Житомира
" в полиции.
В результате указанного дорожно-транспортного происшествия погибли водитель Volkswagen и двое его пассажиров: 21-летний мужчина и 16-летняя девушка, все жители г. Коростышев.
Третьего 21-летнего пассажира этой же машины с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
"У травмированного мужчины по результатам медицинского обследования зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле. Определение состояния, в котором находились погибшие водитель и пассажиры Volkswagen, сейчас продолжается", – отметил начальник ГУ Нацполиции Житомирской области Юрий Олейник.
Другие участники ДТП, водитель и пассажир Chevrolet и водитель грузовика, предварительно, не пострадали. Их автомобили получили механические повреждения.