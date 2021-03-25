В Житомире пьяный водитель Volkswagen протаранил легковушку Mazda и та сбила пешехода

В Житомире пьяный водитель за рулем Volkswagen Caddy врезался в автомобиль Mazda и тот по инерции сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 марта на ул. Чудновской возле Житомирской политехники. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Caddy, 56-летний житомирянин, двигаясь со стороны с. Тетеревка в направлении площади Соборной, совершил столкновение с автомобилем Mazda Mx-3 под управлением 31-летнего жителя областного центра, который в это время стоял впереди, пропуская пешеходов на пешеходном переходе. В результате столкновения автомобиль Mazda по инерции совершил наезд на пешехода, 19-летнего жителя г. Андрушевка", - отмечают правоохранители.
Парня, а также 27-летнюю пассажирку автомобиля Mazda, получивших травмы, доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Обоим назначили лечение без госпитализации.
Согласно медицинскому заключению, водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Патрульные полицейские составили в отношении него протокол об административном правонарушении по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоАП"
, - добавили в полиции.
Напомним, с 17 марта в Украине существенно увеличились штрафы
за управление транспортным средством в состоянии опьянения.