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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 25 » 14:23:37

Жителей Житомирской громады призывают не сжигать сухую траву: штраф от 3060 грн

Сегодня, 14:32:37 180 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жителей Житомирской громады призывают не сжигать сухую траву: штраф от 3060 грн

 Ежегодно весной украинцы начинают сжигать сухую траву. Несмотря на предупреждение пожарных об опасности, жители городов и сел сжигают целые поля. Люди верят в миф о полезных свойствах пепла для почвы, упорядочивают свои земельные участки или сжигают сухостой ради забавы, не понимая какой большой вред наносят окружающей среде.

Как показывает опыт предыдущих лет, подавляющее большинство масштабных пожаров на природных экосистемах случаются из-за легкомысленности граждан. Пожары, вызванные сжиганием сухой травы, за короткий промежуток время набирают больших масштабов. На открытой территории в безветренную погоду огонь может распространяться со скоростью до 4-х, а в ветреную - до 30 км в час, при этом высота пламени может достигать 2-х метров.

Однако наибольшую опасность несет пожар, который распространяется при сильном ветре с резкими изменениями направления и скорости. Как правило, площадь таких пожаров в течение 15-30 минут увеличивается в 2-3 раза. Огонь нередко перекидывается на поселения, объекты инфраструктуры. Это все наносит значительный материальный ущерб.

Только за прошедшие сутки спасатели ликвидировали в Житомирской области 6 пожаров сухой растительности.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Житомирского городского совета обращается к жителям громады с просьбой соблюдать основные правила пожарной безопасности:
 
  • быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем;
  • не оставлять без присмотра горящие костры;
  • не разжигать костры возле домов и усадеб;
  • не сжигать сухую траву.

За сжигание сухой травы и листьев предусмотрен штраф от 3060 грн. А вот за поджог, который повлек за собой тяжелые последствия для природы, можно получить 5 лет тюрьмы.

Тэги: сухая трава, пожар, штраф
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Комментариев: 1
Karab
1 Сергей (Karab)   • 14:55:27, Сегодня [Материал]

А кто будет штрафовать? Полиция, которая едет на вызов 5 часов? А если услышат, что вызов за поджог травы, то 100% не приедут.
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