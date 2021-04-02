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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 2 » 14:48:56

На 90-м году жизни умер почетный гражданин Житомира Владимир Никулин

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На 90-м году жизни умер почетный гражданин Житомира Владимир Никулин

 1 апреля на 90-м году жизни скончался почетный гражданин Житомира Владимир Федорович Никулин. Об этом сообщает Житомирский городской совет.

Он родился 23 декабря 1931 года в поселке им. Урицкого (ныне это город Брянск). В Житомир Владимир Никулин приехал в июне 1957 года со строительства Каховской гидроэлектростанции.

Работал главным инженером, начальником СУ-5 облстройтреста. В 1958 году был переведен на работу главным инженером завода «Стройдеталь и полуфабрикатов» облстройтреста. За время его работы завод вдвое нарастил выпуск продукции, что позволило увеличить объем строительства в городе в 1,5 раза. Работал инструктором по строительству и промстройматериалов области. Возглавлял штаб строительства здания музыкально-драматического театра. Именно по его инициативе появилась зал на 950 мест вместо 600.

Силами предприятий и организаций города на общественных началах организовал строительство Гидропарка. Также по инициативе Владимира Никулина были построены гостиница «Спортивная», здание детской футбольной школы на ул. Князей Острожских.

Был инициатором и организатором проектирования, финансирования и строительства помещений областной библиотеки, домов радио, пешеходного моста в парке им. Гагарина, Чудновского и Подольского мостов через р. Каменка, здания диагностического центра, фармацевтического училища, станции юных техников.

Инициатор и организатор строительства филиала Киевского политехнического института (ныне ГУ «Житомирская политехника») и первого в Украине автоматизированного бетонного завода на улице Заводской. В декабре 1978 года был избран первым заместителем председателя горисполкома. За 12 лет его работы в горисполкоме в городе было построено 30 000 квартир (без индивидуальных жилых домов), 9 школ, 23 детских сада, 5 поликлиник, 2 больницы, 4 АТС и многие другие объекты.

В 1979-80 годах был ответственным за подготовку города для эстафеты Олимпийского огня. Под его непосредственным руководством была проведена реконструкция проезжей части, тротуаров, прилегающих скверов и фасадов зданий. Он был инициатором проведения праздника в честь 1100-летия со дня основания города Житомира. 14 лет на общественных началах возглавлял городскую организацию Украинского общества охраны природы.

С 1990 года Владимир Федорович Никулин работал генеральным директором ассоциации «Житомирский монолит». По его инициативе, за счет средств ассоциации были построены база монолитного домостроения, предприятие по демеркуризации люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов, восстановлены здания (памятники истории города) по ул. Кафедральной, 8, 10, ул. Древняя, 3 и другие объекты.

Избирался депутатом Житомирского горсовета 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 созывов. Действующий член (академик) инженерной академии Украины. Заслуженный строитель Украины. Почетный гражданин города Житомира. Заслуженный строитель Украины. Ликвидатор аварии на ЧАЭС. Лауреат премии Ярослава Мудрого, награжден многими орденами и медалями. Автор серии книг по истории строительства ключевых сооружений города Житомира.

Редакция, общественность и власти города выражают сожаление по поводу смерти Владимира Федоровича всем родным, близким и друзьям умершего.

Тэги: Владимир Никулин, некролог, почетный гражданин
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Комментариев: 2
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:14:44, Сегодня [Материал]

Велика Людина з великої літери. Якби сучасні "професійні активісти" рівнялися б на неї, з них була б хоч якась користь.
Mira
2 Irina (Mira)   • 17:50:20, Сегодня [Материал]

Сколько человек сделал для города! Вот кто по настоящему любил свой город и свою страну!!!!
Назовите хоть одного человека кто сделал подобное для Житомира.
Земля ему пухом!
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