На 90-м году жизни умер почетный гражданин Житомира Владимир Никулин

1 апреля на 90-м году жизни скончался почетный гражданин Житомира Владимир Федорович Никулин. Об этом сообщает Житомирский городской совет.
Он родился 23 декабря 1931 года в поселке им. Урицкого (ныне это город Брянск). В Житомир Владимир Никулин приехал в июне 1957 года со строительства Каховской гидроэлектростанции.
Работал главным инженером, начальником СУ-5 облстройтреста. В 1958 году был переведен на работу главным инженером завода «Стройдеталь и полуфабрикатов» облстройтреста. За время его работы завод вдвое нарастил выпуск продукции, что позволило увеличить объем строительства в городе в 1,5 раза. Работал инструктором по строительству и промстройматериалов области. Возглавлял штаб строительства здания музыкально-драматического театра. Именно по его инициативе появилась зал на 950 мест вместо 600
.
Силами предприятий и организаций города на общественных началах организовал строительство Гидропарка
. Также по инициативе Владимира Никулина были построены гостиница «Спортивная», здание детской футбольной школы на ул. Князей Острожских.
Был инициатором и организатором проектирования, финансирования и строительства помещений областной библиотеки
, домов радио, пешеходного моста в парке им. Гагарина, Чудновского и Подольского мостов через р. Каменка
, здания диагностического центра, фармацевтического училища, станции юных техников.
Инициатор и организатор строительства филиала Киевского политехнического института
(ныне ГУ «Житомирская политехника») и первого в Украине автоматизированного бетонного завода на улице Заводской. В декабре 1978 года был избран первым заместителем председателя горисполкома. За 12 лет его работы в горисполкоме в городе было построено 30 000 квартир
(без индивидуальных жилых домов), 9 школ, 23 детских сада, 5 поликлиник, 2 больницы, 4 АТС и многие другие объекты.
В 1979-80 годах был ответственным за подготовку города для эстафеты Олимпийского огня
. Под его непосредственным руководством была проведена реконструкция проезжей части, тротуаров, прилегающих скверов и фасадов зданий. Он был инициатором проведения праздника в честь 1100-летия со дня основания города Житомира. 14 лет на общественных началах возглавлял городскую организацию Украинского общества охраны природы
.
С 1990 года Владимир Федорович Никулин работал генеральным директором ассоциации «Житомирский монолит»
. По его инициативе, за счет средств ассоциации были построены база монолитного домостроения, предприятие по демеркуризации люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов, восстановлены здания (памятники истории города) по ул. Кафедральной, 8, 10, ул. Древняя, 3 и другие объекты.
Избирался депутатом Житомирского горсовета 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 созывов
. Действующий член (академик) инженерной академии Украины. Заслуженный строитель Украины. Почетный гражданин города Житомира. Заслуженный строитель Украины. Ликвидатор аварии на ЧАЭС. Лауреат премии Ярослава Мудрого, награжден многими орденами и медалями. Автор серии книг по истории строительства ключевых сооружений города Житомира.
Редакция, общественность и власти города выражают сожаление по поводу смерти Владимира Федоровича всем родным, близким и друзьям умершего.