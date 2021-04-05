Ушел из жизни отец Виталий Сидорук: похороны состоятся завтра в Житомире

На 47-м году жизни скончался настоятель прихода св. Василия Великого УГКЦ города Житомира, директор БФ "Каритас-Житомир" отец Виталий Сидорук.
"С прискорбием и невыносимой болью сообщаем, что сегодня (4 апреля, – ред.) скончался директор нашего Благотворительного фонда "Каритас-Житомир" отец Виталий Сидорук... Трудно терять настоящего Друга, Человека, который шел по зову сердца и служил нуждающимся"
, – говорится на странице
благотворительного фонда.
Слова соболезнования родным священника выразили мэр Житомира и председатель областного совета.
5 апреля на внеочередном заседании члены исполнительного комитета согласовали решение
о захоронении протоиерея на территории Прихода св. Василия Великого УГКЦ города Житомира и выделении адресной социальной помощи родным Виталия Сидорука.
Храм, на территории которого будет похоронен отец Виталий, построен по инициативе самого протоиерея и торжественно освящен в 2015 году.
Поминальные богослужения за упокой протоиерея Виталия Сидорука
состоятся в понедельник, 5 апреля (19:00), и во вторник, 6 апреля (11:00 - заупокойная Божественная Литургия в храме святого Василия Великого УГКЦ в Житомире (улица Шевченко, 111), 12:30 - Чин погребения).
Все расходы, связанные с погребением, взял на себя Житомирский городской совет.