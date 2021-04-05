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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 5 » 13:59:39

Ушел из жизни отец Виталий Сидорук: похороны состоятся завтра в Житомире

Вчера, 14:09:39 1758 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ушел из жизни отец Виталий Сидорук: похороны состоятся завтра в Житомире

 На 47-м году жизни скончался настоятель прихода св. Василия Великого УГКЦ города Житомира, директор БФ "Каритас-Житомир" отец Виталий Сидорук.

"С прискорбием и невыносимой болью сообщаем, что сегодня (4 апреля, – ред.) скончался директор нашего Благотворительного фонда "Каритас-Житомир" отец Виталий Сидорук... Трудно терять настоящего Друга, Человека, который шел по зову сердца и служил нуждающимся", – говорится на странице благотворительного фонда.

Слова соболезнования родным священника выразили мэр Житомира и председатель областного совета.

5 апреля на внеочередном заседании члены исполнительного комитета согласовали решение о захоронении протоиерея на территории Прихода св. Василия Великого УГКЦ города Житомира и выделении адресной социальной помощи родным Виталия Сидорука.

Храм, на территории которого будет похоронен отец Виталий, построен по инициативе самого протоиерея и торжественно освящен в 2015 году.

Поминальные богослужения за упокой протоиерея Виталия Сидорука состоятся в понедельник, 5 апреля (19:00), и во вторник, 6 апреля (11:00 - заупокойная Божественная Литургия в храме святого Василия Великого УГКЦ в Житомире (улица Шевченко, 111), 12:30 - Чин погребения).

Все расходы, связанные с погребением, взял на себя Житомирский городской совет.
Тэги: некролог, УГКЦ, Виталий Сидорук
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