Умер бывший ректор Полесского национального университета Владимир Славов

15 февраля на 84-м году ушел из жизни бывший ректор Полесского национального университета Славов Владимир Петрович. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в университете.
"Талант ученого, соединенный с удивительной работоспособностью и мощной энергетикой, дал богатые плоды. Владимир Петрович был прекрасным организатором, который существенно укрепил материально-техническую базу университета, а также талантливым учителем, который выпустил целую плеяду высококвалифицированных, преданных избранному делу специалистов. Многие знали Владимира Славова как человека, который приложил все усилия для ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы"
, - рассказали в университете.
Владимир Славов
- известный в Украине и за ее пределами ученый, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины.
Официальная церемония прощания со Славовым Владимиром Петровичем состоится сегодня, 17 февраля, с 12.00 до 13.00
в городском Дворце Культуры (ул. С. Рихтера 12/5). Похороны состоятся в 14.00 на городском кладбище "Дружба".