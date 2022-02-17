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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 17 » 09:50:58

Умер бывший ректор Полесского национального университета Владимир Славов

Сегодня, 09:50:58 1500 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Умер бывший ректор Полесского национального университета Владимир Славов

 15 февраля на 84-м году ушел из жизни бывший ректор Полесского национального университета Славов Владимир Петрович. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в университете.

"Талант ученого, соединенный с удивительной работоспособностью и мощной энергетикой, дал богатые плоды. Владимир Петрович был прекрасным организатором, который существенно укрепил материально-техническую базу университета, а также талантливым учителем, который выпустил целую плеяду высококвалифицированных, преданных избранному делу специалистов. Многие знали Владимира Славова как человека, который приложил все усилия для ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы", - рассказали в университете.

Владимир Славов - известный в Украине и за ее пределами ученый, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины.

Официальная церемония прощания со Славовым Владимиром Петровичем состоится сегодня, 17 февраля, с 12.00 до 13.00 в городском Дворце Культуры (ул. С. Рихтера 12/5). Похороны состоятся в 14.00 на городском кладбище "Дружба".

Тэги: некролог
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