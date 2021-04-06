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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 6 » 10:44:02

Умер епископ РКЦ, почетный гражданин Житомира Ян Пурвинский

Вчера, 11:02:02 1159 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Умер епископ РКЦ, почетный гражданин Житомира Ян Пурвинский

 После тяжелой болезни COVID-19, в возрасте 86 лет сегодня скончался Первый Епископ возрожденного Житомирского диоцеза, почетный гражданин Житомира – Ян Пурвинский.

Как сообщается на сайте горсовета, в 2017 году Ян Пурвинский за многолетнее самоотверженное служение обществу Житомира был награжден знаком «За заслуги перед городом I степени».

По инициативе епископа, в Житомире была развернута широкая благотворительная деятельность: открыта столовая католической благотворительной организации «Каритас-Спес», построен детский комплекс «Надія» в Заречанах, где ежегодно имеют возможность отдохнуть и оздоровиться дети из малообеспеченных семей и семей участников АТО/ООС.

Ян Пурвинский был соучредителем Житомирского областного Союза поляков Украины, членом главного правления Союза поляков Украины 1990-1992 гг. Именно он выступил организатором по благоустройству Польского кладбища в Житомире - уникального пантеона, где покоятся выдающиеся деятели польской культуры, внесших весомый вклад в культурное наследие нашего края.


 

Біографічна довідка


Народився Ян Донатович Пурвінський 19 листопада 1934 року в Латвії в сільській польській родині. Закінчив в Ризі вищу духовну семінарію. 13 квітня 1961 року був висвячений і душпастирську діяльність розпочав на посаді вікарія в Даугавпілсі. Пізніш працює настоятелем в Даугавпілсі, Краславлі, Індрі. Віце-декан. На прохання католицької громади м. Житомира і за узгодженням з кардиналом Юліаном Вайводсом 2 серпня 1977 року призначений вікарієм житомирського кафедрального собору св. Софії. У 1981 році призначений єпископським вікарієм України і Молдови. В 1983 році отримав почесне звання капелана папи римського. 

16 січня 1991 року Папою Йоаном Павлом II призначений Єпископом відродженної Житомирської дієцезії. Консекрація відбулася 4 березня 1991 року в Житомирі в соборі св. Софії. З 1998 року – єпископом-ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви.

15 червня 2011 року Папа Бенедикт XVI прийняв відставку єпископа Яна Пурвінського, з посади ординарія Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні, у зв'язку з досягненням ним пенсійного віку.
Тэги: епископ, почётный гражданин, некролог, РКЦ
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