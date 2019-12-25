Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 25.12.2019    23:41:12
|
2019 » Декабрь » 2513:37:38

Епископ Римско-католической церкви стал почетным гражданином Житомира. ФОТО

Сегодня, 13:37:22 564 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Епископ Римско-католической церкви стал почетным гражданином Житомира. ФОТО

 Городской голова Сергей Сухомлин 25 декабря вручил епископу Киевско-Житомирского диоцеза Римско-Католической церкви Яну Пурвинскому звание «Почетный гражданин города Житомира».

Об этом мэр города написал на своей личной странице в Facebook.

«Для меня Ян Пурвинский - человек, который формирует духовный и ценностный фундамент нашего города! Человек с большим сердцем, который всю жизнь посвятил служению Богу и своей пастве», - написал Сухомлин.

Стоит добавить, что звание «Почетный гражданин города Житомира» имеют около 30 человек. Перечень и биографии почетных граждан размещены на сайте городского совета.







Тэги: церковь, почётный гражданин, Житомир, епископ
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:03:48, Сегодня
+1

Ну для тебя - ладно. А для города он что сделал? Причем вообще церковь к городу?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 16:42:34, Сегодня
-4

а что не так?
стамбульским же тоже присвоили такое звання.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus