Городской голова Сергей Сухомлин 25 декабря вручил епископу Киевско-Житомирского диоцеза Римско-Католической церкви Яну Пурвинскому звание «Почетный гражданин города Житомира».
Об этом мэр города написал на своей личной странице в Facebook.
«Для меня Ян Пурвинский - человек, который формирует духовный и ценностный фундамент нашего города! Человек с большим сердцем, который всю жизнь посвятил служению Богу и своей пастве»
, - написал Сухомлин
.
Стоит добавить, что звание «Почетный гражданин города Житомира» имеют около 30 человек. Перечень и биографии почетных граждан размещены на сайте городского совета
.
Епископ Римско-католической церкви стал почетным гражданином Житомира. ФОТО
стамбульским же тоже присвоили такое звання.