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Ушел из жизни основатель футзального движения в Житомире Петр Белый

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Ушел из жизни основатель футзального движения в Житомире Петр Белый

 Ушел из жизни основатель футзального движения на Житомирщиини и мастер спорта СССР по футболу Петр Михайлович Белый. Об этом сообщает futsal.zt.ua.

Петр Михайлович был капитаном ФК "Автомобилист", который стал в 1967 году чемпионом Украины, играл на позиции защитника, цементируя оборону.

Также он был руководителем Федерации мини-футбола/Ассоциации футзала в Житомирской области и в городе Житомир, был тренером высшей категории по футболу.

Сегодня, 13 января, в 15:00 возле центрального входа стадиона "Спартак", с улицы Киевской, состоится прощание с Петром Белым.
Тэги: Житомир, футзал, некролог
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