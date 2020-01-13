Ушел из жизни основатель футзального движения в Житомире Петр Белый

Ушел из жизни основатель футзального движения на Житомирщиини и мастер спорта СССР по футболу Петр Михайлович Белый. Об этом сообщает futsal.zt.ua
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Петр Михайлович был капитаном ФК "Автомобилист", который стал в 1967 году чемпионом Украины, играл на позиции защитника, цементируя оборону.
Также он был руководителем Федерации мини-футбола/Ассоциации футзала в Житомирской области и в городе Житомир, был тренером высшей категории по футболу.
Сегодня, 13 января, в 15:00 возле центрального входа стадиона "Спартак", с улицы Киевской, состоится прощание с Петром Белым.