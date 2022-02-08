В Житомире скончался заслуженный артист Украины, солист дуэта «Червоне та чорне» Ярослав Теплый

В Житомире преждевременно ушел из жизни заслуженный артист Украины, руководитель и солист дуэта "Червоне та чорне" Ярослав Теплый.
Об этом 8 февраля сообщила
администрация Житомирского колледжа культуры и искусств имени Огиенко.
"Житомирский профессиональный колледж культуры и искусств имени Ивана Огиенко глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти выпускника колледжа, талантливого музыканта, преданного патриота, заслуженного артиста Украины, руководителя и солиста дуэта "Червоне та чорне" Ярослава ТЕПЛОГО"
, – говорится в сообщении.
Похоронят Ярослава Теплого 9 февраля на Корбутовском кладбище ("Дружба"). Предварительное время прощания - 15.00.
Ярослав Васильевич Теплый
Родился в 1961 году в городе Ивано-Франковск. Работал в области культуры и искусств с 1979 года. С 1982 года - в Чудновском доме культуры Житомирской области, где вместе с женой Валентиной Теплой создали вокальный дуэт "Червоне та чорне". С этого времени, работая как профессиональный солист-вокалист в жанре дуэта, вел активную гастрольно-концертную деятельность.
В 1983-1986 годах руководил вокально-хоровыми коллективами в г. Житомире и пгт Народичи, а в 1986 году возглавил Полесский ансамбль песни и танца Житомирского ГДК.
Основатель и шеф-редактор Интернет-издания "Національного Лемківського Порталу України LEMKY.COM".
В 2015 году указом Президента Украины Ярославу Теплому присвоено почетное звание "Заслуженный артист Украины".