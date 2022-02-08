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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 8 » 16:17:33

В Житомире скончался заслуженный артист Украины, солист дуэта «Червоне та чорне» Ярослав Теплый

Вчера, 16:17:33 1290 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире скончался заслуженный артист Украины, солист дуэта «Червоне та чорне» Ярослав Теплый

 В Житомире преждевременно ушел из жизни заслуженный артист Украины, руководитель и солист дуэта "Червоне та чорне" Ярослав Теплый. 

Об этом 8 февраля сообщила администрация Житомирского колледжа культуры и искусств имени Огиенко.

"Житомирский профессиональный колледж культуры и искусств имени Ивана Огиенко глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти выпускника колледжа, талантливого музыканта, преданного патриота, заслуженного артиста Украины, руководителя и солиста дуэта "Червоне та чорне" Ярослава ТЕПЛОГО", – говорится в сообщении.

Похоронят Ярослава Теплого 9 февраля на Корбутовском кладбище ("Дружба"). Предварительное время прощания - 15.00.
 

Ярослав Васильевич Теплый


Родился в 1961 году в городе Ивано-Франковск. Работал в области культуры и искусств с 1979 года. С 1982 года - в Чудновском доме культуры Житомирской области, где вместе с женой Валентиной Теплой создали вокальный дуэт "Червоне та чорне". С этого времени, работая как профессиональный солист-вокалист в жанре дуэта, вел активную гастрольно-концертную деятельность.



В 1983-1986 годах руководил вокально-хоровыми коллективами в г. Житомире и пгт Народичи, а в 1986 году возглавил Полесский ансамбль песни и танца Житомирского ГДК.

Основатель и шеф-редактор Интернет-издания "Національного Лемківського Порталу України LEMKY.COM".

В 2015 году указом Президента Украины Ярославу Теплому присвоено почетное звание "Заслуженный артист Украины".
Тэги: некролог, Ярослав Теплый
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:31:22, Вчера [Материал]

Прекрасный артист и человек.
XACAH18
2 XACAH (XACAH18)   • 20:42:44, Вчера [Материал]

Вечная память.
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