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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 8 » 14:43:33

У костелі Святої Софії попрощалися з почесним громадянином Житомира Яном Пурвінським. ФОТО

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У костелі Святої Софії попрощалися з почесним громадянином Житомира Яном Пурвінським. ФОТО

 8 апреля в Житомире в костеле Святой Софии состоялось прощание с почетным гражданином Житомира, первым ординарием восстановленного Житомирского диоцеза - Яном Пурвинским.

Об этом в соцсети сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
 

"Такие люди как Як Пурвинский - это духовный фундамент Житомира, и для верующих и не только. Мы теряем их, но они остаются в наших сердцах. Поэтому они будут продолжать жить! 60 лет священства в римско-католической церкви, из них более 40 - в Украине и 30 лет епископства", - написал мэр Житомира.


Похороны состоятся возле храма Святой Софии в Житомире.

Напомним, Ян Пурвинский скончался 6 апреля в возрасте 86 лет.











Тэги: почетный гражданин, Ян Пурвинский, Житомир, похороны
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