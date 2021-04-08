У костелі Святої Софії попрощалися з почесним громадянином Житомира Яном Пурвінським. ФОТО

8 апреля в Житомире в костеле Святой Софии состоялось прощание с почетным гражданином Житомира, первым ординарием восстановленного Житомирского диоцеза - Яном Пурвинским.
Об этом в соцсети сообщил городской голова Сергей Сухомлин
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"Такие люди как Як Пурвинский - это духовный фундамент Житомира, и для верующих и не только. Мы теряем их, но они остаются в наших сердцах. Поэтому они будут продолжать жить! 60 лет священства в римско-католической церкви, из них более 40 - в Украине и 30 лет епископства", - написал мэр Житомира.
Похороны состоятся возле храма Святой Софии в Житомире.
Напомним, Ян Пурвинский скончался 6 апреля в возрасте 86 лет
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