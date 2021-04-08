У костелі Святої Софії попрощалися з почесним громадянином Житомира Яном Пурвінським. ФОТО

"Такие люди как Як Пурвинский - это духовный фундамент Житомира, и для верующих и не только. Мы теряем их, но они остаются в наших сердцах. Поэтому они будут продолжать жить! 60 лет священства в римско-католической церкви, из них более 40 - в Украине и 30 лет епископства", - написал мэр Житомира.