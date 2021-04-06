Ограбление на полтора миллиона: на Житомирщине из маршрутки похитили пакет, набитый гривнами

"Около 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что с рейсового автобуса, водитель которого остановился на маршруте на отдых, неизвестный мужчина через водительскую дверь дерзко забрал пакет с чьей-то передачей. Несмотря на крики пассажиров, незнакомец скрылся с места происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении.

"Предварительно известно, что задержанный ранее работал на этом рейсовом маршруте и примерно мог знать, когда с водителем отправляются ценные передачи. В то утро еще в Ровно мужчина убедился, что нужный ему пакет вручили водителю маршрутки и проследовал за ней на собственном авто. Воспользовавшись временным отсутствием водителя, он на глазах у других пассажиров забрал его. Благодаря неравнодушию людей удалось быстро раскрыть уголовное деяние", - прокомментировала заместитель начальника Хорошевского отделения полиции Диана Николайчук.