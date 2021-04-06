Ограбление на полтора миллиона: на Житомирщине из маршрутки похитили пакет, набитый гривнами

В Житомирской области из пассажирского микроавтобуса, совершавшего рейс из Ровно в Киев, мужчина похитил пакет, в котором было около 1,4 млн грн. Инцидент произошел утром 5 апреля на автодороге Киев - Чоп возле с. Улашановка. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"Около 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что с рейсового автобуса, водитель которого остановился на маршруте на отдых, неизвестный мужчина через водительскую дверь дерзко забрал пакет с чьей-то передачей. Несмотря на крики пассажиров, незнакомец скрылся с места происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении.
Свидетели происшествия запомнили марку и номер автомобиля, на котором передвигался подозреваемый мужчина. Через короткий промежуток времени патрульные остановили беглеца на полевой дороге, где он пытался срезать путь.
"За рулем остановленного Peugeot Expert находился 35-летний житель Ровенской области. Оказалось, пакет мужчина даже успел закопать в землю у лесополосы, в чем впоследствии сам признался"
, - добавили полицейские.
В изъятом пакете находились деньги в сумме около 1 млн 400 тыс. гривен. Правоохранители выяснили, что эта передача направлялась в столицу, где пакет должны были забрать по договоренности.
"Предварительно известно, что задержанный ранее работал на этом рейсовом маршруте и примерно мог знать, когда с водителем отправляются ценные передачи. В то утро еще в Ровно мужчина убедился, что нужный ему пакет вручили водителю маршрутки и проследовал за ней на собственном авто. Воспользовавшись временным отсутствием водителя, он на глазах у других пассажиров забрал его. Благодаря неравнодушию людей удалось быстро раскрыть уголовное деяние", - прокомментировала заместитель начальника Хорошевского отделения полиции Диана Николайчук.
В настоящее время мужчина задержан. По действующему законодательству грабеж, совершенный в особо крупных размерах, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.