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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 6 » 14:08:26

Ограбление на полтора миллиона: на Житомирщине из маршрутки похитили пакет, набитый гривнами

Вчера, 14:30:26 1692 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ограбление на полтора миллиона: на Житомирщине из маршрутки похитили пакет, набитый гривнами

 В Житомирской области из пассажирского микроавтобуса, совершавшего рейс из Ровно в Киев, мужчина похитил пакет, в котором было около 1,4 млн грн. Инцидент произошел утром 5 апреля на автодороге Киев - Чоп возле с. Улашановка. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"Около 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что с рейсового автобуса, водитель которого остановился на маршруте на отдых, неизвестный мужчина через водительскую дверь дерзко забрал пакет с чьей-то передачей. Несмотря на крики пассажиров, незнакомец скрылся с места происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении.


Свидетели происшествия запомнили марку и номер автомобиля, на котором передвигался подозреваемый мужчина. Через короткий промежуток времени патрульные остановили беглеца на полевой дороге, где он пытался срезать путь.



"За рулем остановленного Peugeot Expert находился 35-летний житель Ровенской области. Оказалось, пакет мужчина даже успел закопать в землю у лесополосы, в чем впоследствии сам признался", - добавили полицейские.

В изъятом пакете находились деньги в сумме около 1 млн 400 тыс. гривен. Правоохранители выяснили, что эта передача направлялась в столицу, где пакет должны были забрать по договоренности.
 

"Предварительно известно, что задержанный ранее работал на этом рейсовом маршруте и примерно мог знать, когда с водителем отправляются ценные передачи. В то утро еще в Ровно мужчина убедился, что нужный ему пакет вручили водителю маршрутки и проследовал за ней на собственном авто. Воспользовавшись временным отсутствием водителя, он на глазах у других пассажиров забрал его. Благодаря неравнодушию людей удалось быстро раскрыть уголовное деяние", - прокомментировала заместитель начальника Хорошевского отделения полиции Диана Николайчук.


В настоящее время мужчина задержан. По действующему законодательству грабеж, совершенный в особо крупных размерах, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Тэги: маршрутка, Житомирская область, кража
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Комментариев: 2
current_user
1 Current User (current_user)   • 15:41:33, Вчера [Материал]

Власника пакету знайшли?
Hoakina
2 Марина (Hoakina)   • 22:02:03, Вчера [Материал]

На 1. Явно гроші "брудні", тому навряд. Та й не останні, раз таку суму маршруткою передають.
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