Художница превратила остановки на Житомирщине в произведения искусства. ВИДЕО

В Семеновской громаде на Житомирщине художница Светлана Войцеховская в течение года разрисовала 7 остановок общественного транспорта.
Первый пейзаж она нарисовала на остановке в родном селе Хажин, передает "Суспільне".
"Там люди захотели пейзаж с сельским домиком, чтобы и водичка была, и цветочки цвели, потому что это символы Украины, - говорит Светлана. - Когда я в Дубровке расписывала остановку, где леса очень много, захотели люди, чтобы я нарисовала корзину с грибами. Я очень люблю рисовать, люблю Украину и разрисовала бы весь мир, если бы могла".
На большинстве своих работ Светлана Войцеховская изображает цветы и украинские символы. Чтобы разрисовать 7 остановок, художница потратила год времени. После зимы женщина решила обновить рисунки.
"Пришла весна и снова нужно все обновлять, поэтому я хочу нарисовать цветочек мака. Мак является украинским символом. Я над этим работаю, потому что это моя жизнь, это смысл моей жизни. Мне люди приходят и говорят, что им нравится. Эти слова - высшая похвала моей работы. На моих остановках люди фотографируются и делают здесь фотозоны", - рассказывает Светлана Войцеховская.
Примечательно, что остановки в территориальной громаде разрисовали за деньги местных жителей.
"Мы не можем тратить на обустройство остановок бюджетные деньги. Все это за счет жителей, проживающих в том или ином селе нашей громады. Планируем сделать еще 4 остановки общественного транспорта. Думаю, что эти работы действительно будут приносить радость людям", - отметила председатель Семеновской сельской объединенной громады Наталья Семенюк.