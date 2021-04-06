Художница превратила остановки на Житомирщине в произведения искусства. ВИДЕО

"Там люди захотели пейзаж с сельским домиком, чтобы и водичка была, и цветочки цвели, потому что это символы Украины, - говорит Светлана. - Когда я в Дубровке расписывала остановку, где леса очень много, захотели люди, чтобы я нарисовала корзину с грибами. Я очень люблю рисовать, люблю Украину и разрисовала бы весь мир, если бы могла".