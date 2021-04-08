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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Апрель » 8 » 11:53:20

Житомирская детская больница сэкономила 650 тыс. грн на закупке защитной одежды

Сегодня, 12:23:20 450 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская детская больница сэкономила 650 тыс. грн на закупке защитной одежды

 Житомирская областная детская клиническая больница приобрела на аукционе защитную одежду для медиков. Закупку признали одной из лучшей на площадке Prozorro.

"Ежемесячно Prozorro отмечает успешные закупки госзаказчиков, которые произошли в электронной системе. Победителей определяют по нескольким критериям: большое количество участников на торгах, их конкуренция на аукционе и высокая экономия средств налогоплательщиков. В этом месяце победителей определяли среди всех конкурентных закупок, договор у которых заключен в марте 2021 года. Так, одной из лучших закупок марта стала закупка защитной одежды для детской больницы", - рассказали в Prozorro.

Отмечается, что на торги пришли посоревноваться аж 16 участников. При ожидаемой стоимости в 1 млн 260 тысяч, победитель аукциона предложил вдвое меньше - 611 тысяч. Однако не обосновал аномально низкую цену.

Поэтому договор был заключен со следующим участником. Благодаря аукциону его цена была выше всего на 650 гривен. Свою низкую цену этот участник объяснил договорами с официальными дистрибьюторами и производителями продукции.



Тэги: закупка, больница, ProZorro, тендер
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:25:03, Сегодня [Материал]

если везде на базаре свиной ошеек по 130 гривен, а у одного продавца по 50 - для нормального покупателя это повод задумацца....
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