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Житомирская городская больница приобрела защитные костюмы на 40% дороже, чем районная больница – СМИ

Сегодня, 10:21:22 339 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская городская больница приобрела защитные костюмы на 40% дороже, чем районная больница – СМИ

 Первая городская больница Житомира приобрела для персонала защитную одежду на 40% дороже, чем районная больница. Закупку осуществили по упрощенной процедуре отчетности для предотвращения распространения, локализации и ликвидации вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщает издание Житомир инфо, КП «Больница №1» Житомирского городского совета 7 декабря заказало костюмы биологической защиты по 240 грн за единицу. Таких костюмов больница приобретет 1350, поэтому общая стоимость закупки составляет 324 тыс. грн.

Согласно договору, костюмы биологической защиты одноразового использования, изготовленные из материала нетканого полипропиленового с плотностью 45 гр/кв.м поставит ООО «Хейлинг Лайф».



В тот же день КНП «Любарская центральная районная больница» Любарского районного совета закупила у ООО «Хейлинг Лайф» костюмы биологической защиты значительно дешевле: 1000 костюмов биологической защиты одноразового использования, изготовленных из материала нетканого полипропиленового с плотностью 45 гр/кв. м обошлись в 170 тыс. грн, то есть по 170 гривен за штуку, что на 70 грн дешевле, чем купила «Больница №1».



Журналисты позвонили к владельцу ООО «Хейлинг Лайф» Сергею Овчаруку, чтобы узнать, почему разнится цена на костюмы, но он сообщил, что это неверная информация, и в договоре с КП «Больница №1» Житомирского городского совета нет цены в 240 грн за костюм биологической защиты. Сергей Овчарук обещал пересмотреть договор, однако так и не перезвонил.

Это первые закупки ООО «Хейлинг Лайф», основана фирма 11 ноября 2020 года в Житомире по Чудновскому шоссе, 1 и специализируется на розничной торговле фармацевтическими товарами в специализированных магазинах. Директор ООО - Людмила Халковская, а владельцем фирмы является Сергей Александрович Овчарук - врач ортопед-травматолог КП «Больница №1» Житомирского городского совета.
Тэги: закупка, больница, костюмы
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 10:51:13, Сегодня [Материал]
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