Житомирская городская больница приобрела защитные костюмы на 40% дороже, чем районная больница – СМИ

Первая городская больница Житомира приобрела для персонала защитную одежду на 40% дороже, чем районная больница. Закупку осуществили по упрощенной процедуре отчетности для предотвращения распространения, локализации и ликвидации вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни COVID-19.
Как сообщает издание Житомир инфо
, КП «Больница №1» Житомирского городского совета 7 декабря заказало костюмы биологической защиты по 240 грн за единицу
. Таких костюмов больница приобретет 1350, поэтому общая стоимость закупки составляет 324 тыс. грн.
Согласно договору
, костюмы биологической защиты одноразового использования, изготовленные из материала нетканого полипропиленового с плотностью 45 гр/кв.м поставит ООО «Хейлинг Лайф».
В тот же день КНП «Любарская центральная районная больница» Любарского районного совета закупила у ООО «Хейлинг Лайф»
костюмы биологической защиты значительно дешевле: 1000 костюмов биологической защиты одноразового использования, изготовленных из материала нетканого полипропиленового с плотностью 45 гр/кв. м обошлись в 170 тыс. грн, то есть по 170 гривен за штуку
, что на 70 грн дешевле, чем купила «Больница №1».
Журналисты позвонили к владельцу ООО «Хейлинг Лайф»
Сергею Овчаруку, чтобы узнать, почему разнится цена на костюмы, но он сообщил, что это неверная информация, и в договоре с КП «Больница №1» Житомирского городского совета нет цены в 240 грн за костюм биологической защиты. Сергей Овчарук обещал пересмотреть договор, однако так и не перезвонил.
Это первые закупки ООО «Хейлинг Лайф», основана фирма 11 ноября 2020 года в Житомире по Чудновскому шоссе, 1 и специализируется на розничной торговле фармацевтическими товарами в специализированных магазинах. Директор ООО - Людмила Халковская, а владельцем фирмы является Сергей Александрович Овчарук - врач ортопед-травматолог КП «Больница №1» Житомирского городского совета.