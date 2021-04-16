Житомирских школьников приглашают на бесплатный онлайн-кружок по космонавтике

Национальный музей космонавтики имени Королёва приглашает учеников 8-10 классов прикоснуться к миру космических технологий и сделать свои первые шаги «на пути к настоящей науке».
Как сообщили в мэрии, житомирские школьники могут посетить бесплатные дистанционные занятия, которые будут проводиться на английском языке раз в неделю в вечернее время.
Руководитель кружка - Николай Зосимович, профессор Xi'an Jiaotong-Liverpool University, School of Robotics.
«Занятия продлятся 45 мин и будут включать астрономию, ракетные технологии, аэронавтику. Для девятиклассников астрономия заменится на физику. Ученики будут писать небольшие научные работы. Основной предмет космического направления будет меняться каждые полгода. Дети узнают о микроспутниках, строении космических кораблей», - рассказывает профессор.
Занятия будут проводиться на платформе Zoom. По окончании каждого семестра дети будут защищать доклад среди всех участников кружка.
Те, кто изъявил желание присоединиться к кружку по космонавтике, могут подать заявку на электронную почту: nzosimovych@gmail.com
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