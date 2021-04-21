Призыв резервистов теперь возможен без объявления мобилизации: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать на военную службу резервистов без объявления мобилизации. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Офиса президента
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Закон вводит новый вид службы – военная служба по призыву резервистов в особый период. Так, в этот период будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачисленных в военный оперативный резерв.
Решение о таком призыве принимает Верховный Главнокомандующий ВСУ, то есть президент Украины, по ходатайству Главнокомандующего ВСУ. Президент будет решать, сколько резервистов нужно призвать, каковы их задачи, сроки службы, порядок проведения призыва.
На резервистов будут распространяться те же гарантии, что и для мобилизованных. В частности, будет сохраняться место работы, средняя зарплата, а также гарантия в содействии по трудоустройству для молодых людей в течение шести месяцев после прекращения такой службы.
Согласно закону
«О мобилизационной подготовке и мобилизации», особый период наступает с момента объявления решения о мобилизации (кроме целевой) или с момента введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.
Особый период в Украине начал действовать с марта 2014 года, после объявлением первой волны мобилизации. Этот период длится до сих пор.
За уклонение от призыва в особый период также вводится административная и уголовная ответственность. В частности, за уклонение от призыва во время мобилизации, на особый период, от военной службы по призыву резервистов в особый период могут лишить свободы от трех до пяти лет. Подробнее о наказании читайте здесь.