В селе под Житомиром подросток избил палкой военного

В селе под Житомиром военный во время драки получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. Обидчиком мужчины оказался 17-летний юноша. Как стало известно "Журналу Житомира
", события разворачивались ночью 3 мая в с. Ульяновка.
"Установлено, что ночью на улице села, недалеко местного клуба, между группой молодежи возник конфликт. Словесная ссора, усиленная агрессией из-за употребления алкоголя ее участниками, быстро перешла в драку. Следовательно один из местных парней нанес несколько ударов деревянной палкой оппоненту, парню из соседнего села", - информирует полиция Житомирской области.
Мужчина получил тяжелые травмы, в том числе головы, и был госпитализирован в областную больницу. Впоследствии выяснилось, что пострадавший - военнослужащий, находящийся дома в отпуске.
Его обидчика, 17-летнего жителя с. Ульяновка, полицейские задержали. С места проживания парня изъята палка, которой, вероятно, и наносились удары.
Продолжаются следственные действия. Полицейские назначили ряд экспертных исследований и готовят в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.