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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 5 » 14:59:50

В селе под Житомиром подросток избил палкой военного

Сегодня, 15:13:50 942 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В селе под Житомиром подросток избил палкой военного

 В селе под Житомиром военный во время драки получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. Обидчиком мужчины оказался 17-летний юноша. Как стало известно "Журналу Житомира", события разворачивались ночью 3 мая в с. Ульяновка.
 

"Установлено, что ночью на улице села, недалеко местного клуба, между группой молодежи возник конфликт. Словесная ссора, усиленная агрессией из-за употребления алкоголя ее участниками, быстро перешла в драку. Следовательно один из местных парней нанес несколько ударов деревянной палкой оппоненту, парню из соседнего села", - информирует полиция Житомирской области.


Мужчина получил тяжелые травмы, в том числе головы, и был госпитализирован в областную больницу. Впоследствии выяснилось, что пострадавший - военнослужащий, находящийся дома в отпуске.

Его обидчика, 17-летнего жителя с. Ульяновка, полицейские задержали. С места проживания парня изъята палка, которой, вероятно, и наносились удары.

Продолжаются следственные действия. Полицейские назначили ряд экспертных исследований и готовят в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Тэги: полиция, драка, Житомирский район
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Комментариев: 1
kolia-68
1 kolia-608 (kolia-68)   • 18:44:09, Сегодня [Материал]

Парню отдать пагоны отпускника ив армию.
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