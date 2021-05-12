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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 12 » 14:03:07

Житомирский центр медицинской помощи получил 11 новеньких реанимобилей. ФОТО

Вчера, 14:03:07 735 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский центр медицинской помощи получил 11 новеньких реанимобилей. ФОТО

 11 новеньких современных специализированных автомобилей на базе Citroën Jumper пополнили сегодня автопарк Житомирского областного центра экстренной медицинской помощи.

Об этом в соцсети сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.
 

"Новые скорые класса С - это современные реанимобили, в которых есть все необходимое для оказания помощи во время транспортировки даже больных в тяжелом состоянии. В частности, в их комплектацию входят дефибрилляторы и аппараты искусственной вентиляции легких. К слову, ИВЛ бывают переносными и стационарными. Как говорят специалисты центра, такие реанимобили актуальные крайне необходимы, когда тяжелого "ковидного" больного нужно перевезти из района в областной центр, и ему нужна бесперебойная и постоянная подача кислорода", - сказал глава облгосадминистрации.


После регистрации, транспортные средства передадут специализированным бригадам, которые оказывают помощь больным COVID-19, в частности в Житомире, Бердичеве, Новоград-Волынском и Коростене.

В ближайшее время Житомир получит еще 14 скорых класса В.







Фото: Facebook / Виталий Бунечко
Тэги: Житомир, скорая помощь, реанимобиль
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Комментариев: 2
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 15:51:19, Вчера [Материал]

Хорошая новость.. круто
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:38:13, Вчера [Материал]

Це дуже добре! А то все поліціянтам тількі давали, а вони їх трощили.
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