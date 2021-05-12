Житомирский центр медицинской помощи получил 11 новеньких реанимобилей. ФОТО

"Новые скорые класса С - это современные реанимобили, в которых есть все необходимое для оказания помощи во время транспортировки даже больных в тяжелом состоянии. В частности, в их комплектацию входят дефибрилляторы и аппараты искусственной вентиляции легких. К слову, ИВЛ бывают переносными и стационарными. Как говорят специалисты центра, такие реанимобили актуальные крайне необходимы, когда тяжелого "ковидного" больного нужно перевезти из района в областной центр, и ему нужна бесперебойная и постоянная подача кислорода", - сказал глава облгосадминистрации.