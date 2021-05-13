В пригороде Житомира подрались женщины: не разобрались с членскими взносами за дачу

В дачном кооперативе в пригороде Житомира подрались две женщины. Причина конфликта - уплата членских взносов. Об этом "Журналу Житомира
" 13 мая сообщили в полиции Житомирской области.
"Решение организационных вопросов в одном из дачных кооперативов на территории Олиевской громады завершилось дракой. Вопрос уплаты членских взносов оказался настолько противоречивым, что конфликт возник между 63-летней председательницей кооператива и 37-летней владелицей участка"
, - информируют правоохранители.
Обе женщины написали заявления в полицию о причинении друг другу телесных повреждений.
В настоящее время проводится расследование обстоятельств, назначены соответствующие экспертизы. Предварительная правовая квалификация - умышленное легкое телесное повреждение. В соответствии со ст. 125 Уголовного кодекса Украины за такие поступки определено наказание от штрафа до 2 лет ограничения свободы.