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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 13 » 12:28:05

В пригороде Житомира подрались женщины: не разобрались с членскими взносами за дачу

Вчера, 12:28:05 1209 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В пригороде Житомира подрались женщины: не разобрались с членскими взносами за дачу

 В дачном кооперативе в пригороде Житомира подрались две женщины. Причина конфликта - уплата членских взносов. Об этом "Журналу Житомира" 13 мая сообщили в полиции Житомирской области.

"Решение организационных вопросов в одном из дачных кооперативов на территории Олиевской громады завершилось дракой. Вопрос уплаты членских взносов оказался настолько противоречивым, что конфликт возник между 63-летней председательницей кооператива и 37-летней владелицей участка", - информируют правоохранители.

Обе женщины написали заявления в полицию о причинении друг другу телесных повреждений.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств, назначены соответствующие экспертизы. Предварительная правовая квалификация - умышленное легкое телесное повреждение. В соответствии со ст. 125 Уголовного кодекса Украины за такие поступки определено наказание от штрафа до 2 лет ограничения свободы.
Тэги: драка, женщины
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