В Житомирской области неизвестные в балаклавах отобрали у мужчины сумку с деньгами

"19 мая в полицию поступило сообщение от 57-летнего жителя Ровенщины о нападении на него. Предварительно, около 12.20, на автодороге вблизи с. Климентиевка, трое мужчин в балаклавах отобрали у него сумку с деньгами. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы Новоград-Волынского районного отдела, которые установили, что мужчина остановился из-за технической внезапно возникшей проблемы с авто, вышел из салона и через несколько минут рядом с ним остановилось другое транспортное средство, из которого и вышли неизвестные. Пока один из мужчин боролся с водителем, другой забрал из автомобиля потерпевшего ценные вещи. Сейчас вся информация проверяется", - сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.