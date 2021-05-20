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В Житомирской области неизвестные в балаклавах отобрали у мужчины сумку с деньгами

Сегодня, 09:39:51 432 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области неизвестные в балаклавах отобрали у мужчины сумку с деньгами

 На трассе в Житомирской области трое в балаклавах напали на водителя легковушки и забрали сумку с деньгами. Сейчас полиция ищет разбойников.

Инцидент произошел 19 мая вблизи с. Климентиевка, передает издание Житомир инфо.
 

"19 мая в полицию поступило сообщение от 57-летнего жителя Ровенщины о нападении на него. Предварительно, около 12.20, на автодороге вблизи с. Климентиевка, трое мужчин в балаклавах отобрали у него сумку с деньгами. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы Новоград-Волынского районного отдела, которые установили, что мужчина остановился из-за технической внезапно возникшей проблемы с авто, вышел из салона и через несколько минут рядом с ним остановилось другое транспортное средство, из которого и вышли неизвестные. Пока один из мужчин боролся с водителем, другой забрал из автомобиля потерпевшего ценные вещи. Сейчас вся информация проверяется", - сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.


Предварительная правовая квалификация события - ст. 187 (разбой) УК. На территории нескольких районов области были введены специальные меры для установления личностей нападавших.

Фото: Житомир инфо
Тэги: полиция, нападение, разбой, Житомирщина
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