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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 6 » 15:17:04

Связали охранницу и вынесли из сейфа деньги: в Житомирской области ограбили предприятие. ВИДЕО

Вчера, 15:17:04 2082 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Связали охранницу и вынесли из сейфа деньги: в Житомирской области ограбили предприятие. ВИДЕО

 В Житомирской области полицейские задержали мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на предприятие. Инцидент произошел 3 декабря в Коростышеве.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции, налетчики, связав охранницу предприятия и угрожая ножом, вынесли значительную сумму средств.
 

"В полицию обратился директор предприятия, специализирующегося на обработке камня, с сообщением о бесчинстве неизвестных на территории и похищении из сейфа денег. Правоохранители выяснили, что на рассвете, около 4 утра, в сторожку для охраны предприятия зашли двое мужчин в балаклавах. Угрожая ножом 49-летней охраннице, незнакомцы связали ее и отобрали ключи от других помещений. В одном из них повредили сейф и забрали деньги в иностранной и национальной валюте эквивалентом около 300 тыс. гривен", - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.


В ходе первоочередных мероприятий оперативники провели осмотр места происшествия, опросили потерпевшую женщину и других работников и просмотрели записи камер видеонаблюдения.
 

"В результате нам быстро удалось установить личности подозреваемых и уже через несколько часов разыскать их", - рассказал начальник Коростышевского отдела полиции Вадим Жикевич.


Как оказалось, к совершению злодеяния были причастны двое жителей Брусиловской громады в возрасте 39-ти и 22-х лет. Младший мужчина работал на этом же предприятии. О старшем известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление, за что отбывал наказание в местах лишения свободы.

По местам проживания обоих мужчин правоохранители изъяли похищенные деньги, которые подозреваемые разделили между собой и другие доказательства причастности к разбою.

Обоим фигурантам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (Разбой) УК Украины. По решению суда задержанные будут находиться под стражей. Им грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.
 
Тэги: полиция, Житомирщина, предприятие, разбой
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 20:18:12, Вчера [Материал]

не повезло директору
скоро исбушка с налоговой придёт интересовацца, откуда в кассе предприятия неучтённое бабло, да ещё и в "иностранной" валюте...
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