Связали охранницу и вынесли из сейфа деньги: в Житомирской области ограбили предприятие. ВИДЕО

"В полицию обратился директор предприятия, специализирующегося на обработке камня, с сообщением о бесчинстве неизвестных на территории и похищении из сейфа денег. Правоохранители выяснили, что на рассвете, около 4 утра, в сторожку для охраны предприятия зашли двое мужчин в балаклавах. Угрожая ножом 49-летней охраннице, незнакомцы связали ее и отобрали ключи от других помещений. В одном из них повредили сейф и забрали деньги в иностранной и национальной валюте эквивалентом около 300 тыс. гривен", - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.