Трое житомирян попытались «отжать» предприятие у граждан Турции

"Досудебное расследование проводится по заявлению двух граждан Турции, которые еще в 2012 году в поселке Народичи зарегистрировали лесопильное и строгальное производство. В 2020 году из-за субъективных и объективных обстоятельств владельцам предприятия пришлось вернуться на родину, поручив ведение дел посредникам. Как было установлено в ходе расследования, главный бухгалтер предприятия, привлекая еще двух сообщников, за полтора года выполнила ряд целенаправленных действий для завладения чужим имуществом. Члены преступной группы, выполняя определенные заранее функции, убедили владельца предприятия в необходимости выдачи им доверенностей на распоряжение имуществом. Такие противоправные действия стали возможными из-за ненадлежащей осведомленности иностранцев в правовых аспектах законодательства Украины", - рассказывают правоохранители.