Трое житомирян попытались «отжать» предприятие у граждан Турции

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Полиция Житомирщины разоблачила в мошенничестве трех житомирян, которые пытались "отжать" предприятие у граждан Турции. Организованная преступная группа распродала имущество предприятия, уволила всех работников и планировала получить полный контроль над предприятием.
"Досудебное расследование проводится по заявлению двух граждан Турции, которые еще в 2012 году в поселке Народичи зарегистрировали лесопильное и строгальное производство. В 2020 году из-за субъективных и объективных обстоятельств владельцам предприятия пришлось вернуться на родину, поручив ведение дел посредникам. Как было установлено в ходе расследования, главный бухгалтер предприятия, привлекая еще двух сообщников, за полтора года выполнила ряд целенаправленных действий для завладения чужим имуществом. Члены преступной группы, выполняя определенные заранее функции, убедили владельца предприятия в необходимости выдачи им доверенностей на распоряжение имуществом. Такие противоправные действия стали возможными из-за ненадлежащей осведомленности иностранцев в правовых аспектах законодательства Украины", - рассказывают правоохранители.
Таким образом подозреваемым удалось распродать транспортные средства, а также завладеть другим стоимостным оборудованием и инвентарем. В целом сумма убытков составляет около 14 млн гривен.
По информации полиции
, чтобы скрыть свои преступные действия, подозреваемые уволили всех работников, обеспечили себе бесконтрольный и беспрепятственный доступ на территорию производства и имели цель в дальнейшем получить право распоряжаться и ею.
В настоящее время трем членам преступной группы, организатору и двум сообщникам, объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Фото: ГУНП
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