В столице украинского десанта отметили годовщину создания учебного центра ДШВ. ФОТО

21 мая в столице украинского десанта – городе Житомир состоялись торжественные мероприятия по случаю 6-й годовщины со дня создания 199 учебного центра десантно-штурмовых войск. Также, по случаю праздника, около сотни военнослужащих срочной военной службы торжественно составили «Клятву десантника» Вооруженных Сил Украины и надели маруновые береты.
Поздравить военнослужащих Учебного центра и срочников прибыли руководители структурных подразделений Командования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, командиры воинских частей ДШВ Житомирского гарнизона, руководители областной и местной власти, духовенство.
«Начались праздничные мероприятия с десантирования парашютным способом на плац воинской части военнослужащих школы воздушно-десантной подготовки Учебного центра. После этого состоялось торжественное построение, митинг и вручение наград, грамот, благодарностей и ценных подарков лучшим военнослужащим Учебного центра. Далее, молодые десантники торжественно сказали перед своими командирами «Клятву десантника» и надели маруновые береты - один из основных символов десантно-штурмовых войск и мирового сообщества десантников», - информирует Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Стоит отметить, что в течение месяца, молодое пополнение под руководством опытных офицеров и инструкторов с боевым опытом проходили базовую общевойсковую подготовку на базе Учебного центра и подчиненном ему полигоне ДШВ.
В завершение праздничного действа, состоялось прохождение торжественным маршем, показательные выступления десантников с элементами рукопашного боя и тактических эпизодов.
Напомним, что на основании совместной директивы Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ в городе Житомир 21 мая 2015 года на базе военного городка № 80 «Корбутовка» было начато формирование 199-го Учебного центра, еще тогда высокомобильных десантных войск ВС Украины.
Начиная с марта 2016 года постоянный личный состав 199-го Учебного центра ДШВ ВС Украины принимает непосредственное участие в зоне АТО/ООС. Все преподаватели и инструкторы 199-го учебного центра ДШВ ВС Украины - участники боевых действий на Востоке Украины, кое-кто имеет тяжелые боевые ранения. В Учебном центре ДШВ осуществляется подготовка, переподготовка и повышение квалификации личного состава воинских частей и подразделений десантно-штурмовых войск ВСУ.
Фото: ДШВ