В столице украинского десанта отметили годовщину создания учебного центра ДШВ. ФОТО

«Начались праздничные мероприятия с десантирования парашютным способом на плац воинской части военнослужащих школы воздушно-десантной подготовки Учебного центра. После этого состоялось торжественное построение, митинг и вручение наград, грамот, благодарностей и ценных подарков лучшим военнослужащим Учебного центра. Далее, молодые десантники торжественно сказали перед своими командирами «Клятву десантника» и надели маруновые береты - один из основных символов десантно-штурмовых войск и мирового сообщества десантников», - информирует Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.