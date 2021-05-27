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Пьяный водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП: врачи борются за жизнь ребенка

Сегодня, 11:58:30 988 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пьяный водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП: врачи борются за жизнь ребенка

 В Житомирской области пьяный водитель легковушки сбил на обочине дороги 8-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Авария произошла, вечером 26 мая в пгт Хорошев. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Предварительно, водитель автомобиля Peugeot 207, 31-летний местный житель, двигаясь по улице поселка, совершил наезд на 8-летнего школьника, который шел по краю дороги. После ДТП водитель скрылся с места происшествия", - информирует ГУНП.

Травмированного мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Житомирской областной детской больницы. Медики борются за его жизнь.

Полицейские тем временем установили личность водителя-участника ДТП и изъяли из его домовладения машину. Выяснилось, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
 

"Известно, что ранее правоохранители уже фиксировали факт нахождения за рулем в состоянии опьянения 31-летнего мужчины. Судом он был лишен права управления транспортными средствами. Сейчас же во время освидетельствования о состоянии опьянения выяснилось, что мужчина тоже употреблял спиртное (3,08 промилле)", - рассказали правоохранители.


Водителя, причастного к ДТП, полицейские задержали. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств происшествия.
Тэги: Житомирщина, дтп
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