В День защиты детей полиция, спасатели и другие службы развлекали маленьких житомирян. ФОТО

1 июня в Международный день защиты детей на Замковой горе в Житомире создали городок, где маленькие житомиряне могли ознакомиться с работой спасателей, полиции, Нацгвардии, пограничников и других служб.
В частности, специалисты ГСЧС развернули 4 площадки
с мастер-классами для гостей. На первой из них дети смогли ознакомиться с боевым снаряжением, с помощью которого сегодня спасают людей и ликвидируют дорожно-транспортные происшествия.
На второй площадке дети вместе с пиротехниками искали боеприпасы. На третьей локации психолог ГСЧС проверял знания подрастающего поколения по правилам безопасного поведения. Четвертая площадка превратилась в место проведения пожарной эстафеты для юных пожарных.
Все участники получили азбуки безопасности, поощрительные подарки и крутые фотографии на память.
Кроме того, спасатели призвали взрослых следить за своими детьми во время летних каникул, общаться с ними на темы относительно безопасного поведения и учить действиям в случае возникновения нестандартных ситуаций.
Фото: ГСЧС
Полицейские различных служб
на тематических локациях презентовали детям и взрослым свою профессию и служебные функции.
Заинтересованность у детей вызвали полицейские кинологи, которые продемонстрировали навыки служебных собак. Четвероногие помощники правоохранителей искали запрещенные вещества, а также определяли владельца детской обуви.
Правоохранители-взрывотехники показали, как выглядят опасные предметы, и рассказали, что необходимо делать при их обнаружении.
На локациях полиции превенции и патрульных юных граждан ждали авто- и мототехника и специальные устройства, которые правоохранители используют для организации дорожного движения. Дети с удовольствием оккупировали салоны служебных автомобилей и испытали себя в роли правоохранителей, которые «догоняли правонарушителей».
Техника и средства защиты правоохранителей роты полиции особого назначения и КОРДа, а также нацгвардейцев и пограничников, привлекли наибольшее количество мальчишек.
Праздник сопровождался спортивными эстафетами, остроумными конкурсами, правовыми викторинами и музыкальными композициями полицейского оркестра.
Фото: ГУНП