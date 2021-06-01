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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 1 » 15:55:48

В День защиты детей полиция, спасатели и другие службы развлекали маленьких житомирян. ФОТО

Сегодня, 15:55:31 384 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В День защиты детей полиция, спасатели и другие службы развлекали маленьких житомирян. ФОТО

 1 июня в Международный день защиты детей на Замковой горе в Житомире создали городок, где маленькие житомиряне могли ознакомиться с работой спасателей, полиции, Нацгвардии, пограничников и других служб.

В частности, специалисты ГСЧС развернули 4 площадки с мастер-классами для гостей. На первой из них дети смогли ознакомиться с боевым снаряжением, с помощью которого сегодня спасают людей и ликвидируют дорожно-транспортные происшествия. 



На второй площадке дети вместе с пиротехниками искали боеприпасы. На третьей локации психолог ГСЧС проверял знания подрастающего поколения по правилам безопасного поведения. Четвертая площадка превратилась в место проведения пожарной эстафеты для юных пожарных.

Все участники получили азбуки безопасности, поощрительные подарки и крутые фотографии на память.





Кроме того, спасатели призвали взрослых следить за своими детьми во время летних каникул, общаться с ними на темы относительно безопасного поведения и учить действиям в случае возникновения нестандартных ситуаций.

Фото: ГСЧС


Полицейские различных служб на тематических локациях презентовали детям и взрослым свою профессию и служебные функции.

Заинтересованность у детей вызвали полицейские кинологи, которые продемонстрировали навыки служебных собак. Четвероногие помощники правоохранителей искали запрещенные вещества, а также определяли владельца детской обуви.



Правоохранители-взрывотехники показали, как выглядят опасные предметы, и рассказали, что необходимо делать при их обнаружении.



На локациях полиции превенции и патрульных юных граждан ждали авто- и мототехника и специальные устройства, которые правоохранители используют для организации дорожного движения. Дети с удовольствием оккупировали салоны служебных автомобилей и испытали себя в роли правоохранителей, которые «догоняли правонарушителей».





Техника и средства защиты правоохранителей роты полиции особого назначения и КОРДа, а также нацгвардейцев и пограничников, привлекли наибольшее количество мальчишек.



Праздник сопровождался спортивными эстафетами, остроумными конкурсами, правовыми викторинами и музыкальными композициями полицейского оркестра.













Фото: ГУНП
Тэги: день защиты детей, спасатели, Житомир, полиция
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