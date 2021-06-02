Житомирянину, который обокрал 16 автоматов с водой, грозит 8 лет тюрьмы

37-летнему житомирянину за кражу денег из автоматов для розлива питьевой воды грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом 2 июня "ЖЖ
" сообщили в полиции Житомирской области.
"В марте полицейские областного центра задержали 37-летнего местного жителя сразу же после совершения кражи. Тогда, повредив замок, мужчина открыл автомат для розлива питьевой воды в микрорайоне Крошня и забрал оттуда все деньги. Полицейские изъяли у него инструменты и похищенные средства и задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста", - рассказывают правоохранители.
В ходе досудебного следствия полицейские выяснили, что мужчина причастен к 15 кражам из автоматов. Еще одно похищение он совершил прямо на глазах прохожего и скрылся. Поэтому этот факт был квалифицирован как грабеж.
Мужчина обвинен в уголовных деяниях, предусмотренных ч. 3 ст. 186 (грабеж) и ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Материалы направлены в суд.
Согласно действующему законодательству обвиняемому может грозить до 8 лет лишения свободы.