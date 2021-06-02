Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 02 Июня 2021    22:23:18
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 2 » 12:35:24

Житомирянину, который обокрал 16 автоматов с водой, грозит 8 лет тюрьмы

Сегодня, 12:35:27 1086 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирянину, который обокрал 16 автоматов с водой, грозит 8 лет тюрьмы

 37-летнему житомирянину за кражу денег из автоматов для розлива питьевой воды грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом 2 июня "ЖЖ" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"В марте полицейские областного центра задержали 37-летнего местного жителя сразу же после совершения кражи. Тогда, повредив замок, мужчина открыл автомат для розлива питьевой воды в микрорайоне Крошня и забрал оттуда все деньги. Полицейские изъяли у него инструменты и похищенные средства и задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста", - рассказывают правоохранители.


В ходе досудебного следствия полицейские выяснили, что мужчина причастен к 15 кражам из автоматов. Еще одно похищение он совершил прямо на глазах прохожего и скрылся. Поэтому этот факт был квалифицирован как грабеж.

Мужчина обвинен в уголовных деяниях, предусмотренных ч. 3 ст. 186 (грабеж) и ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Материалы направлены в суд.

Согласно действующему законодательству обвиняемому может грозить до 8 лет лишения свободы.
Тэги: кража, автомат, Житомир, полиция
Новости партнеров
Комментариев: 4
Marine
1 Руслана (Marine)   • 13:24:29, Сегодня [Материал]

8 лет не нужно будет думать о еде и ценах коммунальные услуги
RaID
2 Сергій (RaID)   • 13:25:48, Сегодня [Материал]

Було 30, стало 37... Два абзаци писали різні люди?
Marine
3 Руслана (Marine)   • 13:40:57, Сегодня [Материал]

После того как его словили, он постарел
Bender
4 Виктор (Bender)   • 13:49:59, Сегодня [Материал]

Вода из этих автоматов заметно хуже чем у других разлеваек.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus