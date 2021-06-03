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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 3 » 13:38:41

Власти Житомира будут искать инвестора для развития автоматизированной системы оплаты проезда

Сегодня, 13:38:41 424 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Власти Житомира будут искать инвестора для развития автоматизированной системы оплаты проезда

 В Житомирском городском совете намерены объявить конкурс на поиск инвестора для развития автоматизированной системы оплаты проезда в транспорте.

Соответствующий проект решения сессии обнародовали на сайте горсовета.
 

"Разработать порядок и условия проведения конкурса по определению инвестора для развития автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Житомирской городской территориальной громады, с последующим утверждением такого порядка решением исполнительного комитета Житомирского городского совета", - говорится в документе.


Таким образом в городском совете Житомира хотят привлечь внебюджетное финансирование для развития автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП).

Сроки, в течение которых управление транспорта и связи и КП "Житомиртранспорт" должны подготовить порядок и условия конкурса, в документе не указаны.

Сейчас обслуживанием валидаторов в общественном транспорте занимается КП "Житомиртранспорт". Благодаря валидаторам горожане могут платить за проезд банковской или транспортной картой. Оплата с помощью NFC временно недоступна.
Тэги: инвестор, АСОП, Житомир, валидатор
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