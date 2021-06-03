Власти Житомира будут искать инвестора для развития автоматизированной системы оплаты проезда

В Житомирском городском совете намерены объявить конкурс на поиск инвестора для развития автоматизированной системы оплаты проезда в транспорте.
Соответствующий проект решения сессии обнародовали на сайте горсовета
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"Разработать порядок и условия проведения конкурса по определению инвестора для развития автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Житомирской городской территориальной громады, с последующим утверждением такого порядка решением исполнительного комитета Житомирского городского совета", - говорится в документе.
Таким образом в городском совете Житомира хотят привлечь внебюджетное финансирование для развития автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП).
Сроки, в течение которых управление транспорта и связи и КП "Житомиртранспорт" должны подготовить порядок и условия конкурса, в документе не указаны.
Сейчас обслуживанием валидаторов в общественном транспорте занимается КП "Житомиртранспорт". Благодаря валидаторам горожане могут платить за проезд банковской или транспортной картой. Оплата с помощью NFC временно недоступна
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