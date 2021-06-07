В Житомире на «Музыкалке» ДТП: на прилегающих улицах образовались заторы

В Житомире утром 7 июня на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Жуйко столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале патрульной полиции Житомирской области.
"Сегодня, около 10 часов инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Жуйко с участием автомобиля ГАЗ и Fiat", - говорится в сообщении.
В ДТП никто не пострадал. Механические повреждения получили только транспортные средства.
По состоянию на 10:50 на перекрестке затруднено движение автомобилей и общественного транспорта.
Заторы на прилегающих улицах / Google Maps
"Участники ДТП решили оформить европротокол"
, - добавили в полиции.
Фото: патрульная полиция