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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 7 » 10:58:42

В Житомире на «Музыкалке» ДТП: на прилегающих улицах образовались заторы

Сегодня, 10:58:42 877 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на «Музыкалке» ДТП: на прилегающих улицах образовались заторы

 В Житомире утром 7 июня на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Жуйко столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале патрульной полиции Житомирской области.
 

"Сегодня, около 10 часов инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Жуйко с участием автомобиля ГАЗ и Fiat", - говорится в сообщении.


В ДТП никто не пострадал. Механические повреждения получили только транспортные средства.

По состоянию на 10:50 на перекрестке затруднено движение автомобилей и общественного транспорта.
 
Заторы на прилегающих улицах / Google Maps

"Участники ДТП решили оформить европротокол", - добавили в полиции.


Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомир, дтп
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