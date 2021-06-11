В Житомирской области в пруду обнаружили тело рыбака

На Житомирщине в Малинской громаде произошел трагический инцидент: в местном пруду утонул рыбак. Об этом сообщили в Управлении по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.
"9 июня в Коростенском районе (Малинская ТГ) в местном пруду села Рудня Воробьевская во время вылова рыбы утонул мужчина, 1981 года рождения"
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10 июня работники областной аварийно-спасательной службы обнаружили и изъяли тело утопленника из водоема. Сейчас выясняются обстоятельства чрезвычайного происшествия.
В этом году на водных объектах Житомирской области погибло уже 8 человек.