Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 12 Июня 2021    00:33:15
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 11 » 12:34:05

В Житомирской области в пруду обнаружили тело рыбака

Вчера, 12:34:05 634 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области в пруду обнаружили тело рыбака

 На Житомирщине в Малинской громаде произошел трагический инцидент: в местном пруду утонул рыбак. Об этом сообщили в Управлении по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.

"9 июня в Коростенском районе (Малинская ТГ) в местном пруду села Рудня Воробьевская во время вылова рыбы утонул мужчина, 1981 года рождения", - говорится в сообщении.

10 июня работники областной аварийно-спасательной службы обнаружили и изъяли тело утопленника из водоема. Сейчас выясняются обстоятельства чрезвычайного происшествия.

В этом году на водных объектах Житомирской области погибло уже 8 человек.
Тэги: утонул, Житомирская область, пруд
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus