В больнице скончался водитель, который травмировался в ДТП под Житомиром

Полученные 35-летним жителем Андрушевки травмы в ДТП под Житомиром оказались несовместимы с жизнью. Несмотря на принятые медиками реанимационные меры, мужчина скончался.
Как сообщал "Журнал Житомира
", авария произошла вчера около 10:50 в с. Станишовка
.
"Предварительно, водитель автомобиля Ореl Vivaro, 58-летний житель г. Житомира, двигаясь по автодороге Житомир-Сквира в направлении с. Станишовка, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 35-летнего жителя г. Андрушевка", - информирует полиция.
В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, а также 40-летний пассажир Opel Vivaro и его 7-летний сын. Все они госпитализированы. К сожалению, через несколько часов 35-летний водитель легковушки скончался в больнице.
Все обстоятельства и причины, которые привели к ДТП, полицейские устанавливают в рамках начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины уголовного производства.