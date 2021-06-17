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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 17 » 11:12:45

В больнице скончался водитель, который травмировался в ДТП под Житомиром

Сегодня, 11:12:45 237 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В больнице скончался водитель, который травмировался в ДТП под Житомиром

 Полученные 35-летним жителем Андрушевки травмы в ДТП под Житомиром оказались несовместимы с жизнью. Несмотря на принятые медиками реанимационные меры, мужчина скончался.

Как сообщал "Журнал Житомира", авария произошла вчера около 10:50 в с. Станишовка.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Ореl Vivaro, 58-летний житель г. Житомира, двигаясь по автодороге Житомир-Сквира в направлении с. Станишовка, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 35-летнего жителя г. Андрушевка", - информирует полиция.


В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, а также 40-летний пассажир Opel Vivaro и его 7-летний сын. Все они госпитализированы. К сожалению, через несколько часов 35-летний водитель легковушки скончался в больнице.

Все обстоятельства и причины, которые привели к ДТП, полицейские устанавливают в рамках начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины уголовного производства.
Тэги: дтп, Житомир
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