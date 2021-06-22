В Житомирской области водитель мопеда попал под локомотив

В Житомирской области локомотив сбил мопед. Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы. Как рассказали в полиции, инцидент произошел на железнодорожной станции "Бердичев".
"Предварительно, около 3:20 тепловоз, который двигался по дополнительной железнодорожной колеи, совершил столкновение с мопедом Хонда Такт, под управлением 48-летнего жителя г. Бердичева, который находился на пешеходном переходе"
, - информирует полиция
.
В результате происшествия бердичивлянин получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы.
В настоящее время следователи полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.