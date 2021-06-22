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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 22 » 11:34:59

В Житомирской области водитель мопеда попал под локомотив

Вчера, 11:34:59 553 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области водитель мопеда попал под локомотив

 В Житомирской области локомотив сбил мопед. Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы. Как рассказали в полиции, инцидент произошел на железнодорожной станции "Бердичев".

"Предварительно, около 3:20 тепловоз, который двигался по дополнительной железнодорожной колеи, совершил столкновение с мопедом Хонда Такт, под управлением 48-летнего жителя г. Бердичева, который находился на пешеходном переходе", - информирует полиция.

В результате происшествия бердичивлянин получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы.

В настоящее время следователи полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Тэги: железная дорога, Локомотив, Житомирская область
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