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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 25 » 14:25:07

Через Житомирскую область в Чернобыльскую зону будут возить отработанное ядерное топливо

Вчера, 14:25:07 1293 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Через Житомирскую область в Чернобыльскую зону будут возить отработанное ядерное топливо

 На территории Чернобыльской зоны отчуждения презентовали первое Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). До сих пор отработанное топливо с украинских АЭС вывозили в Россию. Благодаря запуску ЦХОЯТ Украина будет экономить 200 млн долларов ежегодно.

Как сообщает Энергоатом, в хранилище будут свозить отработанное топливо с трех украинских АЭС - Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской, а храниться оно там будет следующие сто лет.

Для этого в Чернобыльской зоне отчуждения реконструировали участок железнодорожного пути Вильча - Янов, который ведет к ЦХОЯТ.



Отметим, что отремонтированный участок железной дороги является частью линии Овруч - Семиходы - Чернигов. То есть поезда с отработанным ядерным топливом будут курсировать через Житомирскую область.

Поезда могут курсировать как по линии Сарны - Олевск - Овруч, так и по линии Шепетовка - Новоград-Волынский - Коростень - Овруч. УЗ и Энергоатом точные маршруты не называют.

В то же время, в госпредприятии уверяют - работа хранилища в зоне отчуждения и перевозка контейнеров с отходами к нему не несет экологических рисков. Аналогичное хранилище уже работает возле Запорожской АЭС.



Тэги: ядерное топливо, Житомирская область, железная дорога
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Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:30:12, Вчера [Материал]

Так и Европа будет свозить свои отходы
melan
2 melan (melan)   • 18:39:56, Вчера [Материал]

и Америка, и Китай.
Provocateur
3 Agent Provocateur (Provocateur)   • 19:02:54, Вчера [Материал]

Ну і? А до того ЯВ мабуть транспортували телепортом?
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