Через Житомирскую область в Чернобыльскую зону будут возить отработанное ядерное топливо

На территории Чернобыльской зоны отчуждения презентовали первое Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). До сих пор отработанное топливо с украинских АЭС вывозили в Россию. Благодаря запуску ЦХОЯТ Украина будет экономить 200 млн долларов ежегодно.
Как сообщает Энергоатом
, в хранилище будут свозить отработанное топливо с трех украинских АЭС - Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской, а храниться оно там будет следующие сто лет.
Для этого в Чернобыльской зоне отчуждения реконструировали участок железнодорожного пути Вильча - Янов
, который ведет к ЦХОЯТ.
Отметим, что отремонтированный участок железной дороги является частью линии Овруч - Семиходы - Чернигов. То есть поезда с отработанным ядерным топливом будут курсировать через Житомирскую область.
Поезда могут курсировать как по линии Сарны - Олевск - Овруч, так и по линии Шепетовка - Новоград-Волынский - Коростень - Овруч. УЗ и Энергоатом точные маршруты не называют.
В то же время, в госпредприятии уверяют - работа хранилища в зоне отчуждения и перевозка контейнеров с отходами к нему не несет экологических рисков. Аналогичное хранилище уже работает возле Запорожской АЭС.