Житомирян приглашают в водонапорную башню: обещают экскурсии и выступления музыкантов

26 июня в Житомире состоится культурно-познавательная акция «Фестиваль веж». Акция реализуется при содействии гранта для одаренной молодежи городского совета, а также в рамках урбанистически культурного фестиваля «Майстерня міста-2021
».
Как пояснили в городском совете, основная цель акции - сохранение культурно-исторического наследия Житомира и создание временного культурной среды, современного публичного и привлекательного для туристов общественного пространства на базе памятника архитектуры.
«Башня - уникальный объект для Житомира. Сейчас ее пространство не используется и требует реставрации, второе дыхание. Во время акции через информационную фотовыставку будут продемонстрированы реальные примеры использования/приспособления пространств башен, в том числе и водонапорных в мире и в Украине, - рассказывают авторы проекта «Фестиваль веж», житомирянки Алина Кундич и Инга Якименко. - Кроме этого, во время акции состоятся выступления детей и молодых музыкантов Житомира. Также в рамках акции посетители создадут книгу отзывов и предложений по использованию пространства водонапорной башни Житомира. Далее мы планируем передать ее мэру и депутатам».
26 июня во время открытия фестиваля в 14:00 и в течение следующего часа (до 15:15) в середине житомирской башни посетители смогут посмотреть информационную фотовыставку и насладиться выступлениями музыкантов и певцов, которые являются лауреатами всеукраинских и международных конкурсов:
- Аниты Ципоренко (саксофон), воспитанницы музыкальной школы имени Б. Н. Лятошинского;
- Натальи Зубаревой и Ангелины Рихтер, которые исполнят незабываемые песенные композиции;
- Ксении Данилюк (скрипка), Дарьи Книжник (флейта), Игоря Ненашева (виолончель), Полины Хайрутдиновой (флейта), Олега Шелеста (кларнет), которые также являются студентами Житомирского музыкального профессионального колледжа имени В. С. Косенко.
Все, кто не сможет попасть на открытие, имеет возможность увидеть башню в середине и в другие дни.