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В селе на Житомирщине перевернулась легковушка: водитель погиб

Сегодня, 11:11:22 477 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В селе на Житомирщине перевернулась легковушка: водитель погиб

 Полицейские расследуют смертельное ДТП в Олевской громаде. Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июня в с. Белокоровичи.

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2106, 47-летний местный житель, двигался по улице села и, не справившись с управлением, съехал в кювет, где транспортное средство столкнулось с забором и перевернулось", - рассказали "ЖЖ" в полиции Житомирщины.

Фото: полиция


В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Тэги: дтп, Житомирщина
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