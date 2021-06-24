В селе на Житомирщине перевернулась легковушка: водитель погиб

Полицейские расследуют смертельное ДТП в Олевской громаде. Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июня в с. Белокоровичи.
"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2106, 47-летний местный житель, двигался по улице села и, не справившись с управлением, съехал в кювет, где транспортное средство столкнулось с забором и перевернулось"
, - рассказали "ЖЖ
" в полиции Житомирщины.
Фото: полиция
В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины.