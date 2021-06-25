У Житомирі здійснюється реконструкція обласного онкологічного диспансеру. ВІДЕО

У Житомирській області продовжується реалізація соціально значущих проєктів національної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським. До переліку об’єктів програми включено і проведення реконструкції у Житомирі обласного онкодиспансеру.

Житомирський обласний онкологічний диспансер – це надважливий для жителів області лікувальний заклад, який надає спеціалізовану медичну допомогу хворим на злоякісні новоутворення.

Як повідомляє Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА, реконструкція будівлі з прибудовою до неї поліклініки триває вже 4 рік. Терміни зумовлені необхідністю поетапного виконання робіт без припинення надання пацієнтам необхідного лікування.

Наразі в онкодиспансері здійснюється капітальний ремонт внутрішніх приміщень хіміотерапевтичного, онкогенікологічного, рентгенологічного, мамологічного відділень.

На сьогодні завершено будівельні роботи в приміщеннях ендоскопічного, лабораторного, поліклінічного та амбулаторно-операційного відділень. Також вже закінчено ремонтні роботи в приймальному відділенні.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я ОДА, зараз у Житомирській області на диспансерному обліку перебуває майже 33 тисячі хворих на злоякісні новоутворення. Щорічно діагностується до 4 тисяч нових випадків та близько 2 тисяч жителів області помирає від онкологічних захворювань.