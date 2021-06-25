У Житомирі здійснюється реконструкція обласного онкологічного диспансеру. ВІДЕО

У Житомирській області продовжується реалізація соціально значущих проєктів національної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським. До переліку об’єктів програми включено і проведення реконструкції у Житомирі обласного онкодиспансеру.
Житомирський обласний онкологічний диспансер – це надважливий для жителів області лікувальний заклад, який надає спеціалізовану медичну допомогу хворим на злоякісні новоутворення.
Як повідомляє Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА, реконструкція будівлі з прибудовою до неї поліклініки триває вже 4 рік. Терміни зумовлені необхідністю поетапного виконання робіт без припинення надання пацієнтам необхідного лікування.
Наразі в онкодиспансері здійснюється капітальний ремонт внутрішніх приміщень хіміотерапевтичного, онкогенікологічного, рентгенологічного, мамологічного відділень.
На сьогодні завершено будівельні роботи в приміщеннях ендоскопічного, лабораторного, поліклінічного та амбулаторно-операційного відділень. Також вже закінчено ремонтні роботи в приймальному відділенні.
За інформацією Департаменту охорони здоров’я ОДА, зараз у Житомирській області на диспансерному обліку перебуває майже 33 тисячі хворих на злоякісні новоутворення. Щорічно діагностується до 4 тисяч нових випадків та близько 2 тисяч жителів області помирає від онкологічних захворювань.
«Не дивлячись ні на які труднощі, ми доведемо розпочату справу до логічного завершення. Наша ціль – зробити онкодиспансер показовим прикладом якісної роботи державної й обласної влади, аби люди лікувалися в комфортних та сучасних умовах», – наголосив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.