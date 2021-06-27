Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 28 Июня 2021    07:53:03
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 27 » 12:27:36

Проезд по трассе «Житомир-Киев» хотят сделать платным: 77 гривен за 100 километров

Вчера, 12:27:36 11398 43 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Проезд по трассе «Житомир-Киев» хотят сделать платным: 77 гривен за 100 километров

77 гривен за 100 километров – такой будет стоимость пользования платными дорогами в Украине. Инвесторам собираются передать сразу шесть трасс. Под них уже разработали специальные дорожные знаки, и вскоре водители увидят их на дорогах. Не слишком ли большая цена для украинского водителя и почему вообще за проезд на собственном авто нужно платить – европейский опыт изучили новости "Сегодня".

Водитель автобуса Юрий за рулем 22 года и объездил почти всю Европу. Дороги выбирает платные, потому что это, оказывается, экономнее.

"Мы не стоим в пробках, мы не проезжаем по городским улицам. Во-вторых: качество дорог дает нам плюс, что мы не так часто ремонтируем автомобили", – делится водитель.


В Европе платные дороги – норма, в Украине их до сих пор нет. Построить платные автодороги хотели пятеро инвесторов, но до дела так и не дошло.

"Человек, который инвестирует миллиарды или сотни миллионов долларов, хочет, чтобы эти деньги были защищены в Украине. Когда они каждый день смотрят новости о рейдерском захвате, что государство ничего не гарантирует. Вот построили 100 км дороги, а потом у нас все забрали. Это миф или реальность в Украине? Конечно реальность", – сетует автомобильный эксперт Рауль Чилачава.


Платная дорога – значит качественная. В Европе такие почти везде. Стоимость проезда составляет:

  • Польша – $3 за 100 км;
  • Франция – $10;
  • Португалия – $1,5.

Это цена для легковушек, фуры платят больше. Чтобы такая дорога появилась, должно быть: минимум 3 полосы в обе стороны и качественное покрытие. Из плюсов: – на этих дорогах нет светофоров, перекрестков, они не проходят через населенные пункты, поэтому ехать можно 130 километров в час.

В Украине в полной мере таким стандартам соответствует только одна магистраль – Киев – аэропорт "Борисполь". Она длиной 22,5 км, здесь три полосы в каждом направлении.

Строительство автобанов – дорогое удовольствие. В среднем стоимость стартует от 250 млн долларов. Поэтому и привлекают частных инвесторов. Они получают от государства участок и делают трассу за свой счет. Окупится такая инвестиция через 20 лет. К тому же частникам дают контролировать всю инфраструктуру в пределах дороги – АЗС, рестораны, гостиницы.

В Мининфраструктуры уже даже определились с первыми 6 трассами, которые планируют отдать инвестору. Это Харьков – Днепр – Запорожье, трасса из Борисполя в Полтаву, Херсон – Николаев. Из столицы можно будет доехать в Ровно через Житомир, Ягодин – Ковель – Луцк и Днепр – Кривой Рог – Николаев.

Эти шесть дорог выбрали потому, что они самые важные. Они соединяют Украину с другими странами. С Европой, с Азией, и именно по ним мы имеем самый большой трафик. Так или иначе, платные дороги – это перспектива не "на завтра" и даже не "на послезавтра".

Тэги: трасса, водители, Житомир-Киев
Новости партнеров
Комментариев: 12
Andrey
1 Андрей (Andrey)   • 17:54:00, Вчера [Материал]

#Построить платные автодороги хотели пятеро инвесторов, но до дела так и не дошло.#
Вот пусть инвесторы сначала вложат свои деньги, постоят новые дороги и потом стерегут капусту именно со своих дорог!!
Получается, отдать построенную за государственные деньги еще при союзе, потом капитально отремонтированную Яныком под чемпионат Евро, опять же за деньги налогоплательщиков ... а теперь ее хотят отдать кому то, чтобы ничего не вложив - косить капусту?
spirinoff
2 Вася Пупкин (spirinoff)   • 18:07:55, Вчера [Материал]

100%.. Да и ценник больше в 2 раза чем в Португалии. Ваще сдурели
viewer
7 Name Surname (viewer)   • 19:39:41, Вчера [Материал]

100%
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 18:26:04, Вчера [Материал]

"Государство не обеднеет, забирайте!"(с)
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 18:47:27, Вчера [Материал]

Что значит отдать? Пусть параллельно строят если смогут, а эти дороги что есть и вполне себе функционируют, построены за народные деньги, на наши налоги. И опять же: нашему государству видите ли не выгодно самому построить автобан и получать деньги? Не способны видимо.
...Ах,да...деньги они умеют получать только в виде кредитов, по-другому не никак...
viewer
5 Name Surname (viewer)   • 19:35:17, Вчера [Материал]

"Там додали, що будівництво концесійних платних доріг обов’язково передбачає наявність безкоштовної альтернативи."
---В "Укравтодорі" спростовують інформацію, що низка доріг, оновлених і побудованих у рамках "Великого будівництва", невдовзі стануть платними.---
Стаття 2020 року
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/25/669559/
viewer
6 Name Surname (viewer)   • 19:38:42, Вчера [Материал]

А взагілі цікаво, спочатку з тебе здирають акциз на кожному літрі палива, а тепер ще й плати за користування дорогою, яка вже збудована на сплачені тобою кошти (той же М-06 Київ-Чоп).
Хай інвестори будують нову трасу і беруть за проїзд нею кошти.
Житич
8 Василий (Житич)   • 20:29:35, Вчера [Материал]

Лично меня вполне устраивает бесплатная дорога Киев- Чоп, которая кстати строилась на наши, то есть, народные деньги!Если государство хочет зарабатывать деньги, то параллельно этой дороге стройте новую трассу с нуля, в три полосы, с развязками в двух уровнях, которая будет лучше и тогда я, возможно, заплачу деньги, чтоб ехать по новой дороге, если это будет быстрее, комфортней и безопасней.
А пока лапы прочь от дороги уже построенной за наши налоги!
Гражданин
12 Гражданин (Гражданин)   • 23:03:08, Вчера [Материал]

"которая кстати строилась на наши, то есть, народные деньги!"

Она строилась на деньги Европы, которые подарили к евро.
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 21:11:00, Вчера [Материал]

да расслабтесь
это пока реакцию пересичных изучают
хотя презенташка качественная, соединение европы и Азии великолепно
vovik-zt
10 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:25:35, Вчера [Материал]

І в містах ще зробіть платні вулиці і тротуари, тількі спочатку відремонтуйте їх за кошти платників податків обов'язково, а то бізнес буде не дуже прибутковим.
melan
11 melan (melan)   • 22:44:02, Вчера [Материал]

...... автомобильный эксперт Рауль Чилачава....

очередной гамновброс на вентилятор от Рагуля Чаочао.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus