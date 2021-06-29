В Житомире полиция остановила авто за нарушение ПДД и обнаружила в багажнике краденные бордюры. ФОТО

В Житомире за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль. При осмотре в багажнике правоохранители обнаружили украденные бордюры. Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
"За нарушение правил дорожного движения инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль Mazda. Во время проверки документов патрульные заметили, что водитель транспортного средства заметно нервничает. Когда патрульные осуществили поверхностную проверку автомобиля то обнаружили в багажнике 10 бетонных бордюров", - говорится в сообщении.
Как пояснил полицейским водитель, бордюры он похитил на строительной площадке и перевозил их в свой двор.
Фото: патрульная полиция
Для фиксации события и дальнейшей правовой квалификации патрульные полицейские вызвали следователей Житомирского районного управления полиции.
Напомним, тайное похищение чужого имущества наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.