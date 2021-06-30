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Житомирские студенты попали в жуткое ДТП на Ровенщине: есть погибшие и травмированные

Сегодня, 15:53:32 1354 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские студенты попали в жуткое ДТП на Ровенщине: есть погибшие и травмированные

 30 июня в Ровенской области легковушка столкнулась с грузовиком. В салоне, кроме водителя, было четверо пассажиров. Как сообщает "Суспільне", пассажиры - студенты-иностранцы из Туркменистана, которые учились в вузах Житомира и Львова.

В полиции сообщили, что виновником ДТП был водитель легковушки, который выехал на встречную полосу.
 

"23-летний водитель Тoyota Corolla на закругленном участке дороги не справился с управлением, допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF", - информирует Отдел коммуникации полиции Ровенской области.




По информации правоохранителей, в результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия, его ровесника, несмотря на принятые реанимационные меры, спасти также не удалось - он скончался в больнице.

Водителя и еще двух пассажиров госпитализировали с травмами разной степени. Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал.

В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. У водителей отобраны образцы крови.

 


Фото: полиция
Тэги: студенты, дтп
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 17:07:55, Сегодня [Материал]

резина вроде зимняя ...
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