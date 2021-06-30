Житомирские студенты попали в жуткое ДТП на Ровенщине: есть погибшие и травмированные

30 июня в Ровенской области легковушка столкнулась с грузовиком. В салоне, кроме водителя, было четверо пассажиров. Как сообщает "Суспільне
", пассажиры - студенты-иностранцы из Туркменистана, которые учились в вузах Житомира и Львова.
В полиции
сообщили, что виновником ДТП был водитель легковушки, который выехал на встречную полосу.
"23-летний водитель Тoyota Corolla на закругленном участке дороги не справился с управлением, допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF", - информирует Отдел коммуникации полиции Ровенской области.
По информации правоохранителей, в результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия, его ровесника, несмотря на принятые реанимационные меры, спасти также не удалось - он скончался в больнице.
Водителя и еще двух пассажиров госпитализировали с травмами разной степени. Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал.
В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. У водителей отобраны образцы крови.
Фото: полиция