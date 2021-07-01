С 1 июля начнет курсировать поезд Житомир – Одесса: билеты быстро раскупают

С 1 июля начинает курсировать ночной скорый поезд №132/131 Одесса-Житомир. Сегодня поезд в 23:15 отправится с железнодорожной станции "Житомир" в направлении Южной Пальмиры.
Поезд будет курсировать до конца августа через день по нечетным числам.
Прибывать поезд будет в Одессу в 9:29. Обратно, из Одессы, будет отправляться в 12:27 и на конечной, в Житомире, поезд будет в 22:10.
Стоимость билетов из Житомира в Одессу стартует от 169 грн за плацкарт. Билет в купе стоит от 243 грн, а в вагоне-люкс - от 559 грн.
Билеты из Житомира в Одессу на первые рейсы полностью раскуплены. По состоянию на 16:30, ближайший рейс, на который еще несколько свободных мест в купе, 7 июля.
Билеты можно приобрести в кассе вокзала или онлайн
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