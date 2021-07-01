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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 1 » 16:39:47

С 1 июля начнет курсировать поезд Житомир – Одесса: билеты быстро раскупают

Сегодня, 16:39:47 484 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 1 июля начнет курсировать поезд Житомир – Одесса: билеты быстро раскупают

 С 1 июля начинает курсировать ночной скорый поезд №132/131 Одесса-Житомир. Сегодня поезд в 23:15 отправится с железнодорожной станции "Житомир" в направлении Южной Пальмиры.

Поезд будет курсировать до конца августа через день по нечетным числам.

Прибывать поезд будет в Одессу в 9:29. Обратно, из Одессы, будет отправляться в 12:27 и на конечной, в Житомире, поезд будет в 22:10.

Стоимость билетов из Житомира в Одессу стартует от 169 грн за плацкарт. Билет в купе стоит от 243 грн, а в вагоне-люкс - от 559 грн.

Билеты из Житомира в Одессу на первые рейсы полностью раскуплены. По состоянию на 16:30, ближайший рейс, на который еще несколько свободных мест в купе, 7 июля.

Билеты можно приобрести в кассе вокзала или онлайн.

Тэги: море, железная дорога, Житомир-Одесса, поезд, вокзал
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