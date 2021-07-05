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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июль » 5 » 08:52:50

В Житомирской области машина протаранила дерево: один человек погиб, шестеро – в больнице

Вчера, 08:52:50 918 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области машина протаранила дерево: один человек погиб, шестеро – в больнице

 В Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и еще шесть - травмированы. Авария произошла ночью 4 июля возле села Белая Криница Житомирского района.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

"В результате столкновения легкового автомобиля с деревом один человек погиб, еще шестеро - получили травмы. Водителя зажало дверью машины и он не мог самостоятельно покинуть автомобиль. Деблокировали и извлекли его из авто спасатели отделения 16-й Государственной пожарно-спасательной части, которые применили для этого специальные гидравлические инструменты", - сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по ЧС.

Также специалисты ГСЧС высвободили из поврежденного автомобиля тело погибшей пассажирки. Травмированных в ДТП госпитализировали.

Фото: ГСЧС
Тэги: Житомирщина, дтп
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