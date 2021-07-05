В Житомирской области машина протаранила дерево: один человек погиб, шестеро – в больнице

В Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и еще шесть - травмированы. Авария произошла ночью 4 июля возле села Белая Криница Житомирского района.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.
"В результате столкновения легкового автомобиля с деревом один человек погиб, еще шестеро - получили травмы. Водителя зажало дверью машины и он не мог самостоятельно покинуть автомобиль. Деблокировали и извлекли его из авто спасатели отделения 16-й Государственной пожарно-спасательной части, которые применили для этого специальные гидравлические инструменты"
, - сообщили
в областном управлении Государственной службы Украины по ЧС.
Также специалисты ГСЧС высвободили из поврежденного автомобиля тело погибшей пассажирки. Травмированных в ДТП госпитализировали.
Фото: ГСЧС